Topo

Notícias

Holding de restaurantes Riku Dining entra com um pedido de IPO no Nasdaq

Nova York

12/09/2025 17h08

A holding de restaurantes Riku Dining entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nesta sexta-feira, 12, nos EUA. A empresa planeja oferecer 2,25 milhões de ações a um preço não divulgado e negociar no Nasdaq sob o símbolo RIKU.

A Riku é uma holding de restaurantes temáticos japoneses no Canadá e em Hong Kong. As cadeias incluem Ajisen Ramen no Canadá, e Yakiniku Kakura, Yakiniku 801 e Ufufu Café em Hong Kong.

A Riku pretende expandir sua presença através da abertura de novos restaurantes na Ásia e na América do Norte.

A empresa obteve uma receita de US$ 18,1 milhões durante o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Petróleo sobe impulsionado por perspectiva de sanções contra Rússia

Porta-aviões dos EUA não esteve no Brasil durante o julgamento de Bolsonaro

Rússia diz que drone ucraniano atacou usina nuclear, sem causar danos

PGR não deve recorrer de pena de Cid

Detenção, reclusão e prisão: entenda diferenças na sentença de Bolsonaro

Fios de cabelo de Carlo Acutis estão expostos em faculdade em Bauru (SP)

Ainda sem convencer, City e United fazem dérbi pela 4ª rodada do Inglês

Ex-ministro do STF critica Barroso e defende anistia: 'Postura extravagante'

Festival na Bélgica barra orquestra alemã liderada por maestro israelense

Mesmo com pena menor, Cid ainda pode sofrer perda de patente

Inter de Milão visita Juventus pela 3ª rodada da Serie A