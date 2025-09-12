'Isola ruídos' e 'grave muito bom': o que diz quem comprou fone de R$ 97

O Guia de Compras UOL encontrou o headphone TAH1108BK/55, da Philips, em oferta por menos de R$ 100. O produto tem feito sucesso entre consumidores, com mais de mil compras no mês passado na Amazon.

De acordo com o fabricante, o modelo é capaz de atender e encerrar ligações, ajustar o volume, pular ou pausar as músicas diretamente nos botões. Conheça mais informações sobre o headphone e avaliações de quem o comprou:

O que a Philips diz sobre o headphone?

Vem com microfone e promete um som nítido, com as frequências agudas, média e grave bem definidas

Com conchas acústicas acolchoadas para o conforto das orelhas

Sem fio, conecta-se via bluetooth com qualquer dispositivo, como celular e notebook

Tem controle de volume

Botões para controlar a reprodução de música e as chamadas

Bateria com autonomia de 15 horas

Não é resistente à água

O que diz quem comprou?

Esse produto tem mais de 15 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (do total de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores são o isolamento acústico, a qualidade do som e a bateria de longa duração.

Me surpreendeu. Pelo preço, achei que seria um som simples, mas não, ele isola os ruídos e tem um som com grave muito bom, além de ser bem leve e discreto. Valeu muito a pena. Ótimo custo-benefício. Philips não decepciona. Tenho fones com fios e são ótimos, sempre baratinhos. Viviany L. Gomes

Ele é ótimo, abafa bem o som de fora e capta um bom áudio. Uso para o trabalho e escuto uma musiquinha de vez em quando. Ele me serve perfeitamente. E o alcance dele é muito bom. Ele não deixa minha orelha doendo como outros que já tive. Ando tranquilamente pela casa com ele e nem falha a transmissão. Nada a reclamar de fato. Bateria dura muito mesmo. Carreguei ele uma vez, em quase duas semanas de uso. Recomendo.

Juliana Gomes da Silva

Há 3 dias comprei e usei todos os dias no trabalho, em casa, até para lavar vasilha, e a bateria ainda está em 90%. Ele é superleve e senti que aperta um pouco na orelha, mas pode ser falta de costume. Isola bem o ruído, mas não é 100%. Agora o destaque é realmente a bateria (...)

Beatriz Soares

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, criticam o volume baixo do headpohone e a fragilidade do material.

Menor do que similares, o que é uma vantagem. Superleve e confortável, não pressiona a cabeça. Mesmo desligado, já abafa um pouco os ruídos externos. A qualidade do áudio para músicas e audiovisual (filmes, aulas, etc.) é muito boa, apesar de o volume ser um tanto baixo; precisa aumentar bem o volume em ambientes mais barulhentos (de qualquer forma, resolve melhor o problema do que a maioria dos fones intra-auriculares).

Vitor A.

O produto é frágil e a espuma do lado direito já soltou. E é difícil para mantê-la encaixada.

Tiago

Esse fone da Philips possui uma construção mais frágil, pois o arco que passa em cima da cabeça é bem mais fino. Outro ponto negativo é o som mais baixo, o que estranhei bastante, uma vez que seu antecessor possuía um volume mais alto.

Bruno

*Com informações de texto publicado em 07/04/2025.

