Governador de Utah identifica o suposto assassino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

O governador de Utah (oeste dos EUA) confirmou, nesta sexta-feira (12), a prisão do suposto assassino do ativista conservador Charlie Kirk e o identificou como Tyler Robinson, um jovem desse mesmo estado.

O jovem se entregou às forças policiais depois de ser convencido por uma pessoa de seu círculo familiar, explicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma entrevista televisiva pouco antes.

Kirk, um influenciador republicano de 31 anos e importante aliado de Trump, morreu na quarta-feira por um disparo enquanto debatia com estudantes na Utah Valley University, no subúrbio de Orem.

O governador descreveu comunicações que o suspeito manteve através de plataformas, nas quais indicava que considerava Kirk como uma pessoa "cheia de ódio".

Em outra mensagem, Robinson explicava que iria buscar uma arma em um "lugar seguro", segundo as investigações de policiais que entrevistaram um colega do jovem.

