Fux não disse durante seu voto que colegas perseguem Bolsonaro

Não é verdade que o ministro Luiz Fux, do Supremo, tenha dito durante a leitura do seu voto para absolver Jair Bolsonaro (PL) que os colegas da corte perseguem o ex-presidente.

O vídeo que circula nas redes sociais com essa fala tem indícios de manipulação. Além disso, a transmissão da íntegra do voto de Fux foi acompanhada em tempo real no país inteiro e não houve declaração como essa.

O que diz o post

Fux aparece no vídeo supostamente dizendo: "Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente vossa excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei." Na sequencia ele diz: "Reitero que todos que aqui votarem para condenação do réu estão claramente tentando implementar uma ditadura nesse país."

Por que é falso

Fux não deu a declaração usada no post desinformativo. Durante as 13h em que leu seu voto, o ministro não disse que seus colegas estavam perseguindo Bolsonaro ou que tentam implementar uma ditadura no país. A leitura do voto foi transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do STF e por veículos de imprensa no país inteiro (aqui e aqui).

Vídeo tem indícios de manipulação. É possível notar, por exemplo, que falta sincronia entre a boca do ministro e o áudio.

Fux foi o único da Primeira Turma do STF a votar por absolvição. Bolsonaro foi julgado por tentativa de golpe de Estado. Fux fez uma série de críticas às decisões do relator, ministro Alexandre de Moraes, e à PGR ao acolher teses das defesas dos réus. O ministro defendeu a nulidade do processo por entender que o Supremo não tem competência para julgar o caso. Para ele, o processo deveria ter sido enviado para a primeira instância. Ou caso se mantivesse no STF, deveria ir ao plenário da Corte — composto pelos onze ministros — e não na Primeira Turma. Fux votou pela condenação apenas de Mauro Cid e do general Braga Netto entre o oito réus da trama golpista.

Viralização. No TikTok, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 100 mil curtidas.

