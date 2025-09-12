Futuros de Wall Street seguem perto da estabilidade, índices se preparam para ganhos semanais

(Reuters) - Os futuros de Wall Street seguiam perto da estabilidade nesta sexta-feira, depois que os três principais índices dos Estados Unidos atingiram recordes de alta na sessão anterior, encerrando uma semana de dados econômicos que não atenuaram as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Na quinta-feira, Wall Street foi impulsionada por uma subida das ações da Tesla e da Micron Technology, enquanto um relatório mensal de inflação manteve o banco central dos EUA no caminho para reduzir os juros na próxima semana.

Os mercados já estavam precificando um relaxamento de 25 pontos-base na política monetária norte-americana depois que uma série de indicadores recentes mostrou que o mercado de trabalho estava pior do que se pensava anteriormente.

No entanto, dados fracos sobre empregos não-agrícolas em agosto aumentaram as apostas em um corte maior de 50 pontos-base, atualmente em 7,5%, segundo a ferramenta FedWatch, da CME.

O futuro do S&P 500 caía 0,13%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha baixa de 0,06%, e o futuro do Dow Jones descia 0,16%.

Os três principais índices devem registrar ganhos na segunda semana de setembro, em grande parte ajudados pela retomada nos papéis relacionados à inteligência artificial após a previsão otimista da gigante da computação em nuvem Oracle na terça-feira.

