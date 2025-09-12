Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,61%
Pontos: 142.271,58
Máxima de +0,04% : 143.202 pontos
Mínima de -0,64% : 142.241 pontos
Volume: R$ 16,44 bilhões
Variação em 2025: 18,28%
Variação no mês: 0,6%
Dow Jones: -0,59%
Pontos: 45.834,22
Nasdaq: +0,44%
Pontos: 22.141,10
Ibovespa Futuro: -0,51%
Pontos: 144.035
Máxima (pontos): 144.870
Mínima (pontos): 143.555
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,38
Variação: -1,5%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,18
Variação: -0,67%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,83
Variação: -1,17%
Ambev ON
Preço: R$ 12,58
Variação: +0,48%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,75
Variação: -0,88%
Vale ON
Preço: R$ 57,00
Variação: -0,04%
BRF SA ON
Preço: R$ 20,93
Variação: +1,31%
Vale ON
Preço: R$ 57,00
Variação: -0,04%
Itausa PN
Preço: R$ 11,00
Variação: -0,81%
Global 40
Cotação: 724,798 centavos de dólar
Variação: +0,02%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3531
Venda: R$ 5,3541
Variação: -0,71%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: -0,3%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3671
Venda: R$ 5,3677
Variação: -0,34%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5100
Venda: R$ 5,5990
Variação: -0,29%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3705
Variação: -0,76%
- Euro
Compra: US$ 1,1733 (às 18h27)
Venda: US$ 1,1738 (às 18h27)
Variação: +0,02%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2820
Venda: R$ 6,2830
Variação: -0,71%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5200
Venda: R$ 6,5890
Variação: -0,26%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.686,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,35%