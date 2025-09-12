Topo

Exportadores dos EUA reportam vendas de 22 mil t de óleo de soja à Coreia do Sul

12/09/2025 13h10

São Paulo, 12 - Exportadores privados reportaram vendas de 22 mil toneladas de óleo de soja, com entrega em 2025/26, para a Coreia do Sul, informou nesta sexta-feira, 12, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

