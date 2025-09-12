Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

Crimes

BZ é também suspeito de integrar "grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios", segundo a polícia da Bahia.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, os ideais da ialorixá e a sua luta para manter a ordem dentro da comunidade quilombola estava prejudicando os interesses dos líderes do tráfico de drogas da região.

Segundo os investigadores, o crime contra a líder religiosa foi motivado pela "resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais".

Voz ativa na defesa dos direitos humanos, Mãe Bernadete denunciava a atuação de facções criminosas na região.

"Percebendo que a liderança de Maria Bernadete impediria a expansão do comércio de entorpecentes e de outros negócios rentáveis no entorno da barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental, o Maquinista deu a ordem para que Bernadete fosse executada", acrescentou a PCBA.

"No inquérito, seis pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Cinco já foram presas e diligências continuam para localizar o último envolvido, conhecido como 'Maquinista', que permanece foragido", informou por meio de nota a Polícia Civil.