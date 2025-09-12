EXCLUSIVO-Diretora do Fed Cook declarou sua propriedade em Atlanta como "casa de férias", mostram documentos

Por Chris Prentice e Marisa Taylor

WASHINGTON (Reuters) - Uma estimativa de empréstimo para uma casa em Atlanta comprada por Lisa Cook, a diretora do Federal Reserve acusada de fraude hipotecária pelo governo Trump, mostra que Cook declarou a propriedade como uma "casa de férias", de acordo com um documento analisado pela Reuters.

O documento, datado de 28 de maio de 2021, foi emitido para Cook por sua cooperativa de crédito nas semanas anteriores à conclusão da compra e mostra que ela havia dito ao credor que a propriedade de Atlanta não seria sua residência principal.

O documento parece contrariar outra documentação que os críticos de Cook citaram em apoio às suas alegações de que ela cometeu fraude hipotecária ao informar duas casas diferentes como sua residência principal, disseram dois especialistas imobiliários independentes.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Cook para comentar o assunto. Ela negou repetidamente qualquer irregularidade em relação às suas propriedades, que também incluem uma casa em Ann Arbor, Michigan, e uma propriedade de investimento em Massachusetts.

Autoridades do governo, lideradas por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), usaram documentos de hipoteca de suas propriedades em Atlanta e Michigan para acusar Cook de declarar ambas como sua "residência principal". As alegações supostamente falsas de residência, que poderiam melhorar as implicações hipotecárias e fiscais para um proprietário de imóvel, levaram Pulte a encaminhar a questão ao Departamento de Justiça, provocando uma investigação federal e uma ordem do presidente Donald Trump para demiti-la.

Cook, que permanece no Federal Reserve, processou o presidente para resistir à sua demissão. A Reuters não conseguiu determinar se Pulte ou os funcionários da administração estão cientes da estimativa de empréstimo de Cook em Atlanta. Os porta-vozes da FHFA, a agência liderada por Pulte, não responderam a um pedido de comentário.

Os documentos citados por Pulte incluem uma documentação padronizada de hipoteca federal que estipula que cada empréstimo obtido por Cook para as propriedades de Atlanta e Michigan se destina a uma "residência principal".

Mas a documentação analisada pela Reuters para a casa de Atlanta, registrada em um tribunal no condado de Fulton, na Geórgia, diz claramente que a estipulação existe "a menos que o credor concorde de outra forma por escrito". A estimativa do empréstimo, um documento preparado pela cooperativa de crédito, declara "Uso da propriedade: Casa de férias".

O documento parece ajudar o caso de Cook, disseram dois especialistas em imóveis que não estão envolvidos em sua representação. Isso porque ele indica que, durante o processo de solicitação de empréstimo, ela disse ao credor que pretendia usar a propriedade como casa de férias.

O credor, Bank-Fund Staff Federal Credit Union, com sede em Washington, não respondeu a um pedido de comentário.

Em outro ponto que poderia ajudar no caso de Cook, ela nunca solicitou uma isenção de impostos para a casa na Geórgia como residência principal, de acordo com os registros da propriedade e um servidor tributário do condado de Fulton.

Um documento separado analisado pela Reuters, relacionado a um formulário federal preenchido por Cook quando ela obteve autorização de segurança para sua função no Federal Reserve, mostra que em dezembro de 2021 ela também declarou a propriedade de Atlanta como uma "segunda casa". Embora não esteja relacionada à hipoteca, a declaração nesse documento, um suplemento a um formulário de segurança nacional do governo dos EUA conhecido como SF-86, é consistente com a alegação em seu resumo de empréstimo em Atlanta.

Em torno das acusações contra Cook há uma batalha sobre o esforço de Trump para exercer mais controle sobre o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos e uma instituição independente que deve estar livre de interferências políticas.

Desde que retornou à Casa Branca no início deste ano, Trump tem criticado com frequência os diretores do Fed por causa de sua relutância em reduzir as taxas de juros.

Em meio à controvérsia, as finanças pessoais de outros funcionários do governo e suas famílias também foram questionadas por políticos rivais, pela mídia e outros.

Na semana passada, a Reuters noticiou que o pai e a madrasta de Pulte declararam duas casas em dois Estados diferentes como sua residência principal, o que levou uma cidade de Michigan a remover a isenção de impostos para a casa deles e cobrar do casal impostos atrasados. Pulte e seus pais não responderam aos pedidos de comentários sobre o assunto.