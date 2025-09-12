Topo

Notícias

EUA retiram taxa das exportações nacionais de celulose e ferro-níquel

12/09/2025 18h55

A Ordem Executiva nº 14.346, divulgada pelo governo dos Estados Unidos no último dia 5, tornou livre de tarifas adicionais a maior parte das exportações brasileiras aos EUA de celulose e de ferro-níquel. Na prática, nesses produtos não incidirão nem a alíquota de 10%, anunciada em abril, nem a sobretaxa de 40%, aplicada em 30 de julho.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 1,84 bilhão desse grupo de produtos aos EUA, o que representa 4,6% do total exportado para aquele país, com destaque para celulose, em particular pastas químicas de madeira não conífera e pastas químicas de madeira conífera, no valor de US$ 1,55 bilhão.

Notícias relacionadas:

Com a nova exclusão, no total, chega a 25,1% o montante das exportações brasileiras aos EUA livre da alíquota de 10% e da sobretaxa de 40% impostas pelo governo estadunidense aos produtos brasileiros.

"O governo segue empenhado em diminuir a incidência de tarifas dos EUA sobre os produtos brasileiros. A mais recente ordem executiva dos EUA representa um avanço sobretudo para o setor de celulose do Brasil. Mas ainda há muito a ser feito e seguimos trabalhando para isso", afirmou o vice-presidente e mMinistro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Dados do ministério, do último dia 11, mostram que, do total de exportações brasileiras aos Estados Unidos, que soma US$ 40 bilhões, 34,9% (US$ 14,1 bilhões) estão sujeitas às tarifas adicionais de 10% e 40% (totalizando 50%); 16,7% (US$ 6,8 bilhões), a 10%; 25,1% (US$ 10,1 bilhões) estão livres de tarifas adicionais; e 23,3% ou US$ 9,4 bilhões, sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol

Rubio prepara visita a Israel em meio a tensões entre aliados dos EUA no Oriente Médio

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Médicos e universitários protestam contra vetos de Milei à saúde

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8,6 milhões; confira dezenas sorteadas

Acordo Mercosul-Efta será assinado em 16 de setembro, diz Itamaraty

Ninguém acerta Lotomania e prêmio vai a R$ 3,4 milhões; confira dezenas

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 9 milhões; veja dezenas sorteadas

Fitch rebaixa nota da dívida da França por incerteza orçamentária

Carro de amigos que desapareceram ao cobrar dívida é encontrado no PR

Israel classifica como 'vergonhosa' decisão da ONU sobre Estado palestino