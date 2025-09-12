EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

Após mais de 24 horas de buscas, as autoridades pediram, na quinta-feira (11), que a população americana ajude a localizar o assassino do influenciador conservador Charlie Kirk. Símbolo da juventude trumpista e agora visto como um "mártir" pela direita americana, ele foi morto na quarta-feira (10), com um tiro no pescoço, enquanto participava de um debate público na Universidade Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos.

Vincent Souriau, correspondente da RFI em Washington, com agências

Na noite de quinta-feira, o governador republicano de Utah, Spencer Cox, apresentou os últimos elementos da investigação. "Muitas evidências forenses estão sendo analisadas", afirmou Cox em uma coletiva de imprensa. Ele alertou contra a "desinformação" e fez um apelo ao público, que já forneceu mais de 7 mil "pistas e informações" aos investigadores.

"Não podemos fazer nosso trabalho sem a ajuda da população", declarou. "Vamos pegar essa pessoa", prometeu, afirmando que exigirá "pena de morte" para o autor do crime.

O FBI acredita que o suspeito tenha disparado de um telhado e fugido para um bairro próximo. A arma usada, um rifle de ação por ferrolho, foi encontrada em uma área arborizada, com marcas de pegadas, de um antebraço e da palma de uma mão.

As munições continham inscrições antifascistas e mensagens de apoio à comunidade transgênero. Caso a investigação confirme uma filiação partidária do autor do crime ou um ativismo anti-Trump, o governo poderá avaliar até que ponto controla os canais que levaram Trump ao poder.

O FBI divulgou várias imagens do suspeito: um homem magro, vestindo roupas escuras, óculos de sol, boné e uma camisa preta de manga longa com a bandeira americana. A polícia anunciou uma recompensa de até US$ 100 mil por informações que levem à captura do criminoso.

Vice-presidente homenageia Charlie Kirk

O vice-presidente J.D. Vance, que chamou Charlie Kirk de "verdadeiro amigo", cancelou sua participação nas cerimônias do 11 de setembro em Nova York para visitar a família do influenciador em Utah.

Em um gesto simbólico, Vance ajudou a carregar o caixão de Kirk até o avião oficial, conforme vídeo divulgado pela Casa Branca. O corpo foi levado para Phoenix, no Arizona, sede da organização Turning Point USA, fundada por Kirk em 2012.