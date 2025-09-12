Topo

EUA enviarão Guarda Nacional para Memphis, diz Trump

12/09/2025 10h12

Por Jarrett Renshaw

NOVA YORK (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que enviará tropas da Guarda Nacional para Memphis, no Tennessee, para combater o crime, após a tomada de controle policial sem precedentes de seu governo em Washington no mês passado.

"Estamos indo para Memphis. Memphis está profundamente perturbada", declarou Trump em uma entrevista ao programa da Fox News "Fox and Friends". "Nós vamos consertar isso, assim como fizemos em Washington."

Trump, que tem procurado fazer do crime uma questão central, apesar do declínio nos crimes violentos em muitas cidades, anunciou a decisão de enviar tropas federais para a cidade do Tennessee depois de encontrar resistência em seus planos anteriores de enviar agentes de imigração e tropas da Guarda Nacional para Chicago.

Ele disse que o envio poderia seguir para outras cidades, incluindo Nova Orleans, na Louisiana.

A repressão de Trump nas cidades lideradas por democratas gerou protestos, incluindo uma manifestação de milhares de pessoas em Washington no último fim de semana.

Trump argumenta que o crime está arruinando as cidades norte-americanas, como Washington. Ele colocou o Departamento de Polícia Metropolitana da capital dos EUA sob controle federal direto e enviou agentes federais, inclusive membros do Departamento de Imigração e Alfândega, para policiar as ruas da cidade.

Dados do Departamento de Justiça mostraram que os crimes violentos em 2024 atingiram o nível mais baixo em 30 anos em Washington, um distrito federal autônomo sob a jurisdição do Congresso dos EUA.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)

