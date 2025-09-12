Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

A Polícia Federal prendeu ontem um estudante suspeito de ameaçar matar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O que aconteceu

As ameaças teriam ocorrido na véspera da viagem do deputado ao Espírito Santo e logo após a morte do ativista pró-Trump Charlie Kirk. O influenciador, 31, morreu baleado durante um evento no estado de Utah (EUA), na quarta-feira.

Jovem, que não teve nome e idade divulgados, teria feito publicações ameaçando Nikolas de morte. Em 2023, segundo o parlamentar, o mesmo estudante já havia feito comentários no X desejando a morte do parlamentar.

Segundo a PF, a prisão do suspeito ocorreu após Nikolas pedir a continuidade das investigações. O deputado também entrou com uma representação para que o estudante fosse levado à Justiça pelo crime de ameaça. Como a identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

O estudante seria aluno da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo). Sem citar nomes, a instituição de ensino disse repudiar "qualquer tipo de manifestação que incite à violência, ao ódio ou à discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, incluindo as plataformas digitais".

Um inquérito para apurar o caso foi aberto pela Polícia Federal. Os agentes também vão investigar se houve a participação de terceiros no crime.

Nikolas agradeceu o trabalho da PF e disse que reforçou sua segurança. "As pessoas falam coisas e não querem arcar com as consequências. Muitas delas se dizem arrependidas, pedem desculpas, mas desejam minha morte desde 2023", afirmou o deputado mineiro pelas redes sociais.