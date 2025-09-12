Topo

Notícias

Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse ter reforçado segurança após ameaça - Saulo Angelo - 16.mar.25/TheNews2/Estadão Conteúdo
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse ter reforçado segurança após ameaça Imagem: Saulo Angelo - 16.mar.25/TheNews2/Estadão Conteúdo
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 12h09Atualizada em 12/09/2025 12h10

A Polícia Federal prendeu ontem um estudante suspeito de ameaçar matar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O que aconteceu

As ameaças teriam ocorrido na véspera da viagem do deputado ao Espírito Santo e logo após a morte do ativista pró-Trump Charlie Kirk. O influenciador, 31, morreu baleado durante um evento no estado de Utah (EUA), na quarta-feira.

Relacionadas

Justiça do Rio aumenta para R$ 12 mil indenização de Nikolas a Felipe Neto

STF condena militares pela 1ª vez a até 26 anos; STM pode tirar patentes

Quando e onde Bolsonaro será preso?

Jovem, que não teve nome e idade divulgados, teria feito publicações ameaçando Nikolas de morte. Em 2023, segundo o parlamentar, o mesmo estudante já havia feito comentários no X desejando a morte do parlamentar.

Segundo a PF, a prisão do suspeito ocorreu após Nikolas pedir a continuidade das investigações. O deputado também entrou com uma representação para que o estudante fosse levado à Justiça pelo crime de ameaça. Como a identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

O estudante seria aluno da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo). Sem citar nomes, a instituição de ensino disse repudiar "qualquer tipo de manifestação que incite à violência, ao ódio ou à discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, incluindo as plataformas digitais".

Um inquérito para apurar o caso foi aberto pela Polícia Federal. Os agentes também vão investigar se houve a participação de terceiros no crime.

Nikolas agradeceu o trabalho da PF e disse que reforçou sua segurança. "As pessoas falam coisas e não querem arcar com as consequências. Muitas delas se dizem arrependidas, pedem desculpas, mas desejam minha morte desde 2023", afirmou o deputado mineiro pelas redes sociais.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF

Em meio à tensão com Otan e europeus, Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos

Chacina em Santa Catarina: libanês mata mulher, enteados e fere sogra

SAIBA MAIS-O que acontecerá com Bolsonaro depois de condenação por tentativa de golpe?

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico

Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia