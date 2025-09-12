Topo

Notícias

Estátua de Beckenbauer é inaugurada em frente à Allianz Arena em Munique

12/09/2025 13h18

Uma estátua de bronze de Franz Beckenbauer foi inaugurada nesta sexta-feira (12) na esplanada em frente à Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique que o ex-jogador, técnico e dirigente ajudou a construir no início dos anos 2000. 

Lenda do futebol alemão, Beckenbauer faleceu no dia 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos. 

Considerado um dos maiores zagueiros da história, o 'Kaiser' foi campeão europeu pela Alemanha em 1972 e campeão mundial em 1974, além de tricampeão europeu pelo Bayern. Como treinador, ele venceu a Copa do Mundo em 1990. 

A obra da escultora Matilde Romagnoli retrata Franz Beckenbauer com o pé direito sobre a bola, vestindo a camisa do Bayern do início dos anos 1970 e o famoso número 5 nas costas. 

A estátua de Beckenbauer está localizada ao lado da de outra lenda do futebol alemão e do Bayern, o ex-atacante Gerd Müller, falecido em 15 de agosto de 2021. 

O 'Kaiser' e o 'Bomber' se reencontram em frente à Allianz Arena, um estádio construído no início dos anos 2000 (inaugurado em 2005) sob a liderança de Beckenbauer, durante sua gestão como técnico do Bayern, ao lado de Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge. 

Esta estátua serve como uma nova homenagem à memória de Beckenbauer desde sua morte.

O clube já havia retirado o número 5 de suas camisas e o endereço do estádio foi alterado para nº 5 Franz-Beckenbauer-Platz, nome dado pela cidade de Munique à esplanada e à rua que levam ao estádio.

tba/iga/raa/aam/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Nepal elege ex-juíza como premiê interina após indicação de protestantes

UE pode prescindir do gás russo em um ano, diz secretário de Energia dos EUA

Brasil apresenta fundo de florestas em Nova York a líderes mundiais para angariar apoio e recursos

'Tragédia', diz homem que debatia com Kirk antes de assassinato

Idoso morre após ser atacado por 4 pitbulls no RS

Quem é Tyler Robinson, suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Otan lança operação para proteger Polônia de drones russos

Antonio Rüdiger sofre lesão muscular na coxa

ONU prorroga por um ano embargo de armas a Darfur, no Sudão

Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no STF: 'Parabéns'

Filmes disputam escolha para o Oscar em bom momento do cinema nacional