Homem é suspeito de matar ex e sogra a facadas na zona leste de SP

Um homem é procurado pela polícia por suspeita de matar a ex-esposa e a mãe dela a facadas em uma rua de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Ele teria chamado a ex, identificada como Bruna Freitas Santos, 29, para ir até a casa dele buscar a filha do casal, ameaçando assassinar a criança. A menina é uma bebê de quatro meses de idade, segundo relatório policial.

A mulher foi até o local acompanhada da mãe, Claudineia de Freitas Santos, 54. O caso aconteceu na noite da quarta-feira (10).

As duas foram encontradas por policiais militares feridas na rua, a poucos metros da casa do suspeito do crime, que fugiu. O Samu foi acionado e levou as duas ao Hospital Santa Marcelina.

Bruna morreu a caminho do hospital e Claudinéia dentro da unidade de saúde. O caso foi registrado como duplo feminicídio na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Criança não se feriu e está sob cuidados da família materna, informou a polícia. Nas redes sociais, amigos de Bruna afirmaram que ela já viveu outros tipos de agressões e ameaças por parte do suspeito.

Identidade do suspeito foragido não foi confirmada pela polícia. O UOL não conseguiu até o momento contato com a defesa dele, que é considerado foragido.

Corpos de Bruna e Claudineia são velados na manhã de hoje no Cemitério da Vila Formosa. A previsão é de que as mulheres sejam enterradas no começo da tarde.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.