Topo

Notícias

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8,6 milhões; confira dezenas sorteadas

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

12/09/2025 20h14

A Dupla Sena realizou hoje o sorteio do concurso 2859.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 02-06-20-21-24-50.

No segundo sorteio, saíram os seguintes números: 14-26-29-32-34-49.

O prêmio estimado é de R$ 8,6 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Médicos e universitários protestam contra vetos de Milei à saúde

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8,6 milhões; confira dezenas sorteadas

Acordo Mercosul-Efta será assinado em 16 de setembro, diz Itamaraty

Com prêmio acumulado de R$ 2,5 milhões, veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 7,8 milhões; confira dezenas

Fitch rebaixa nota da dívida da França por incerteza orçamentária

Carro de amigos que desapareceram ao cobrar dívida é encontrado no PR

Israel classifica como 'vergonhosa' decisão da ONU sobre Estado palestino

Presidente do México ataca reportagem da Reuters sobre papel da CIA na guerra às drogas no país

'Rezei para assassino de Kirk não ser um de nós', diz governador de Utah