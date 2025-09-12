Drones ucranianos atacam maior terminal de petróleo da Rússia pela primeira vez

MOSCOU (Reuters) - Um ataque de drones ucranianos ao porto de Primorsk, no noroeste da Rússia, suspendeu pela primeira vez os carregamentos no maior terminal de petróleo do país, de acordo com duas fontes do setor e com as Forças Armadas da Ucrânia.

O ataque com drones, o primeiro desse tipo relatado no porto, incendiou duas embarcações, disseram as fontes do setor. O governador russo da região em torno do porto afirmou que um ataque de drones havia incendiado uma embarcação e uma estação de bombeamento e não relatou nenhuma suspensão das operações.

Kiev intensificou os ataques de drones contra a infraestrutura de energia russa à medida que pressiona por negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, tentando tirar da Rússia sua principal fonte de receita -- as vendas de petróleo -- ao limitar a capacidade de exportação.

A agência de segurança ucraniana SBU disse que houve ataque ao porto de Primorsk com drones durante a noite, o que provocou um incêndio e a suspensão das operações de carregamento.

Os carregamentos de petróleo de Primorsk foram suspensos na madrugada de sexta-feira, segundo duas fontes do setor familiarizadas com os carregamentos de petróleo do porto. Não estava claro se as operações haviam sido retomadas.

O operador do gasoduto Transneft e o Ministério da Energia da Rússia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.