Dólar acompanha exterior e tem leve alta nos primeiros negócios do dia

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a sexta-feira com leve alta ante o real, mas ainda oscilando abaixo dos R$5,40, com o mercado brasileiro alinhado ao exterior, onde a moeda norte-americana também avança ante as divisas fortes e a maior parte das divisas de países emergentes.

Finalizado na véspera o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, investidores monitoram agora eventuais novas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil.

Às 9h14, o dólar à vista subia 0,13%, a R$5,3983 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,06%, a R$5,4185.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,30%, aos R$5,3911.

O Banco Central fará às 10h30 dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de revenda) com oferta total de US$1 bilhão, para rolagem do vencimento de 2 de outubro. Às 11h30 o BC realiza leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)