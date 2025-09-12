Detenção, reclusão e prisão: entenda diferenças na sentença de Bolsonaro

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levantou dúvidas sobre as diferenças entre os tipos de pena previstos no Código Penal. Ele foi sentenciado a 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 64 dias-multa.

O que aconteceu

Reclusão é a pena mais grave. Ela é aplicada a crimes considerados mais sérios, como homicídio, roubo e tráfico de drogas. Pode começar em regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender da pena e do caso concreto.

Detenção é destinada a crimes menos graves. Nesse caso, o cumprimento da pena se inicia no regime semiaberto ou aberto, nunca no fechado. Alguns exemplos são crimes de ameaça, desacato e calúnia.

A distinção busca proporcionalidade. "A lógica da distinção legal entre os crimes apenados com reclusão e detenção é a proporcionalidade da pena em relação à gravidade do delito", explica Juliana Pereira de Barros Toledo, advogada criminalista do escritório Wilton Gomes Advogados.

Prisão é um termo genérico. No uso cotidiano, serve para qualquer privação de liberdade. No direito, pode significar tanto prisão cautelar (como preventiva ou temporária) quanto a prisão-pena, aplicada após condenação definitiva.

A diferença impacta o regime inicial. "Na reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto, dependendo da gravidade do crime, da pena aplicada e de outros fatores. Na detenção, o regime inicial nunca será fechado", afirma Marcelo Válio, mestre em direito pela PUC/SP e doutor em filosofia do direito pela UBA (Argentina).

As progressões seguem percentuais. Toledo lembra que a Lei de Execução Penal exige o cumprimento de parte da pena e bom comportamento. O tempo varia: 16% da pena em crimes sem violência, 25% com violência, 40% para crimes hediondos por réus primários, e até 60% para reincidentes.

As regras de progressão de regime são aplicadas sobre o tempo total da pena, não havendo diferença se o crime é apenado com reclusão ou detenção. Para que haja a progressão de regime é necessário que o apenado tenha cumprido um determinado percentual da pena e tenha bom comportamento carcerário. Juliana Pereira de Barros Toledo

As penas de Bolsonaro são somadas. "Para fins de cumprimento da pena, as penas de reclusão e detenção são somadas. A pena mais grave determinará o regime inicial", explica Toledo. "Segundo o art. 69 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, as penas são somadas", reforça Válio.

No caso do ex-presidente, regime inicial deve ser fechado. A soma das penas de Bolsonaro, entre reclusão e detenção, leva a 27 anos e 3 meses. Como a sentença ultrapassa oito anos e envolve reclusão, o regime inicial é, obrigatoriamente, o fechado.

O tempo mínimo depende do tipo de crime. Toledo calcula que, em caso de crime comum com violência, como é o caso dos que condenaram Bolsonaro, o ex-presidente teria que cumprir cerca de 6 anos e 2 meses antes de pedir progressão.

A estimativa varia. Marcelo Válio afirma que, com base no Código Penal, Bolsonaro pode ter que cumprir "aproximadamente 4 a 5 anos de reclusão" até poder solicitar a progressão para o regime semiaberto.

A diferença entre reclusão e detenção é alvo de debate. Válio ressalta que, apesar da previsão legal, "face à realidade do sistema prisional brasileiro, diante da superlotação e da baixa eficácia, fica comprometida essa diferença".

Há propostas de reforma. Segundo o professor, a unificação das penas privativas de liberdade é discutida, mas dependeria de uma ampla mudança estrutural no sistema prisional.

Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar

Ex-presidente já está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi decretada por Moraes no âmbito de outro processo, em que ele é investigado, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por articular ações nos Estados Unidos para obstruir o julgamento.

Defesa de Bolsonaro vai pedir que ele continue preso em casa. Na quinta-feira (11), enquanto o julgamento ainda não tinha sido encerrado, advogados de Bolsonaro indicaram que podem pedir que ele cumpra a pena em sua residência, pela idade avançada e por problemas de saúde.