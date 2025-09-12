Topo

Departamento de Comércio dos EUA mantém tarifa antidumping sobre alumínio da CBA

São Paulo

12/09/2025 14h41

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos decidiu manter o mecanismo antidumping contra produtos da CBA, existente desde 2021. O processo, que tem revisões periódicas, concluiu que a empresa comercializou produtos 18,74% abaixo do valor considerado justo pelo órgão no período analisado de 2022 a 2023.

Especialistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) indicam que dificilmente essas revisões levam a mudanças significativas em medidas antidumping já existentes. A medida contra a CBA cobre folhas de alumínio de espessura menor ou igual a 0,2 mm.

De todo modo, segundo dados da própria CBA de março deste ano, 88% da receita da companhia está concentrada na venda ao mercado interno. Ou seja, cerca de 10% da produção vai para exportação, com apenas 3% desta exportação direcionada aos Estados Unidos.

Procurada sobre a atualização e manutenção da medida antidumping, a CBA não comentou até o fechamento deste texto.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

