Topo

Notícias

Defesa de Bolsonaro diz que penas são 'absurdamente excessivas'

São Paulo

12/09/2025 07h19

Os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, que representam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificaram como "absurdamente excessivas e desproporcionais" as penas fixadas nesta quinta-feira, 11, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para ele e os demais réus do núcleo crucial da trama golpista. O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado.

A defesa informou que vai aguardar a publicação do acórdão para avaliar os recursos cabíveis, "inclusive no âmbito internacional".

Os criminalistas disseram respeitar a decisão, mas manifestaram "profunda discordância e indignação".

"Continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro", diz a nota dos advogados de Bolsonaro.

O ex-presidente foi condenado por cinco crimes - organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Mesmo tendo recebido um desconto na pena por ter mais de 70 anos, a sentença de Bolsonaro foi a maior porque ele foi considerado o líder da trama golpista.

Confira o que disse a defesa de Bolsonaro

"A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária.

Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro.

Também continuamos a entender que o ex-Presidente deveria ter sido julgado pela primeira instância ou, se assim não fosse, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal; da mesma forma, não podemos deixar de dizer, com todo o respeito, que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva.

A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e, após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional.

Celso Vilardi

Paulo Amador da Cunha Bueno"

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

"Democracia brasileira segue ameaçada apesar de condenação de golpistas"

Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado após tiro

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Busca pelo assassino de Charlie Kirk entra no terceiro dia nos Estados Unidos

Defesa de Bolsonaro diz que penas são 'absurdamente excessivas'

Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta Opas

Bolsonaro será preso? O que acontece após a condenação do ex-presidente

Supremo condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tramar golpe