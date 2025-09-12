Crédito do Trabalhador: posso pedir empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com registro em carteira já podem contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona essa linha de crédito?

Empregados contratados pela CLT têm acesso a essa modalidade, criada pelo governo federal como uma nova forma de obtenção de crédito. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou junto a instituições financeiras parceiras.

Ao informar o valor que deseja contratar, o trabalhador recebe diferentes propostas do sistema — que atua como um "leilão", permitindo comparar taxas de juros e prazos de quitação para escolher a alternativa mais vantajosa.

O desconto das parcelas é feito de maneira automática pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, isso torna possível oferecer taxas mais baixas do que as praticadas em empréstimos consignados convencionais. Depois de contratar, o acompanhamento do pagamento pode ser feito diretamente no aplicativo.

É possível usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, até 100% da multa rescisória pode ser direcionada à quitação da dívida. A troca de emprego, desde que dentro do regime CLT, não interfere no contrato já firmado.

A coordenação do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir regras e definir o limite máximo de juros.

Quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar para essa nova modalidade desde 25 de abril. Um dos objetivos principais é oferecer crédito mais acessível e reduzir o risco de superendividamento.

Essa alternativa é especialmente útil para pagar dívidas de alto custo, como o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial ou empréstimos do tipo CDC. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), em situações de emergência e falta de reserva financeira, esse tipo de crédito é mais adequado do que outras opções do mercado.

Por outro lado, a especialista alerta que ele não é indicado para aposentados que ainda trabalham e já têm margem consignável pelo benefício do INSS, pois, nesse caso, o empréstimo consignado do INSS costuma oferecer juros mais baixos que o consignado via CLT.

Antes de fechar negócio, é fundamental avaliar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não assuma parcelas que pesem demais no orçamento. Esse crédito pode ser interessante, por exemplo, para financiar um imóvel, mas não compensa se for apenas para cobrir gastos rotineiros".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário possuir conta no Gov.br. O processo é o seguinte:

Acesse o site Gov.br e preencha os dados solicitados (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas sobre seu histórico profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deverá ser trocada no primeiro acesso; Finalizado o cadastro, a carteira digital fica disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.O documento é emitido automaticamente. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todos os brasileiros com CPF já possuem a versão digital da Carteira de Trabalho ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas os dados pessoais de identificação.