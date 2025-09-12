Topo

Barba, cabelo e corpo: máquina de corte faz sucesso e está por R$ 20

Máquina 2 em 1 promete barbear e cortar o cabelo - Reprodução/Shopee
Máquina 2 em 1 promete barbear e cortar o cabelo Imagem: Reprodução/Shopee
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

12/09/2025 05h30

Em busca de uma máquina que corte o cabelo, a barba e também depile as demais partes do corpo? O Guia de Compras UOL encontrou um aparelho que promete ser ideal para depilação e acabamentos em cortes de cabelo e barba.

Além da máquina de aparar, a caixa vem com quatro pentes, escova de limpeza e também óleo para lubrificar o equipamento. Confira mais informações sobre o produto e as avaliações de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a máquina?

Acompanha quatro pentes guia para praticar cortes, escova de limpeza e óleo para lubrificação

Sem fio e fácil de manusear

Potência de 5 W

Bateria de 1.200 mAh que promete autonomia de duas horas de uso

Recarregável via cabo e entrada USB

O que diz quem comprou?

Com mais de 231 mil avaliações na Shopee, a máquina de barbear e cortar cabelo faz sucesso entre os consumidores e ganhou 4,7 estrelas. Na Amazon, o produto tem uma nota média de 4,1 estrelas (máximo de 5). As principais vantagens destacadas pelos clientes envolvem a qualidade e o custo-benefício da máquina:

A caixa chegou um pouco amassada, mas não alterou a qualidade do produto. A bateria é muito boa, quase não descarrega. Veio exatamente como está descrito, com quatro pentes. Vale muito a pena pelo valor. Rosana

Veio tudo certinho. A máquina é linda e parece ser resistente, veio bem embalada e a entrega foi bem rápida. Ela veio com quatro tipos de pentes e um óleo para máquina, além de um cabo para carregar. Gostei da compra e recomendo a todos que queiram comprar. Higor

Máquina de corte linda e de qualidade impecável, comprei faz tempo e a durabilidade surpreende. Está intacta até agora, funcionando perfeitamente. Bruna Seibel

Amei minha máquina de cortar cabelo, vai ser muito útil. Ela é ótima. Passei nos pelinhos da perna e ficou lisinha. Obrigada ao vendedor pelo produto que chegou antes do prazo, maravilhoso! Maria da Conceição Oliveira

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram o acabamento, bateria e produto com pouca durabilidade a longo prazo. Confira alguns comentários:

O acabamento do produto poderia ser melhor. Para pequenos trabalhos, eu recomendo. Manoel

Chegou bem embalado e sem danos. Produto cumpre a proposta. Único ponto é o cabo de carregador que é minúsculo e sua bateria que não dura tanto. Me agradou e pelo preço vale muito. Carlos Emílio Schneider Filho

A máquina funciona bem, e, particularmente não tive dificuldades com autonomia de bateria, o que pelo que vi nas avaliações de outras pessoas era um grande problema. Única reclamação é que o cabo de carregamento que me enviaram simplesmente não funciona. Tive que usar outro (de celular) com a mesma entrada, que felizmente tinha em casa. Felipe

Máquina bonita, só veio faltando um parafuso na parte de cima que influencia diretamente no uso, pois a lâmina começa a virar. Creio que essa não passou por uma inspeção antes de ser postada. Patrick Fernandes

*Com informações de texto publicado em 28/09/2024.

