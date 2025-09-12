Confiança do consumidor dos EUA cai novamente em setembro, mostra índice da Universidade de Michigan

(Reuters) - A confiança do consumidor dos EUA caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, conforme os consumidores observaram riscos crescentes para as condições de negócios, o mercado de trabalho e a inflação.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Opinião do Consumidor caiu para 55,4 este mês, o mais baixo desde maio, em comparação com uma leitura final de 58,2 em agosto. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 58,0, pouco alterada em relação ao mês anterior.

"Os consumidores continuam a observar múltiplas vulnerabilidades na economia, com riscos crescentes para as condições de negócios, mercados de trabalho e inflação", disse Joanne Hsu, diretora da Pesquisa de Consumidores, em um comunicado.

"Da mesma forma, os consumidores também percebem riscos para seus bolsos; as finanças pessoais atuais e esperadas diminuíram cerca de 8% este mês. A política comercial permanece altamente saliente para os consumidores, com cerca de 60% dos consumidores fornecendo comentários espontâneos sobre tarifas durante as entrevistas, pouco alterado em relação ao mês passado."

A medida da pesquisa sobre as expectativas dos consumidores em relação à inflação para o próximo ano ficou inalterada em 4,8% este mês. A expectativa dos consumidores em relação à inflação para os próximos cinco anos aumentou de 3,5% no mês passado para 3,9%.

De modo geral, as famílias têm se mostrado pessimistas em relação à economia ao longo de 2025, devido à preocupação de que as medidas tarifárias agressivas do presidente Donald Trump façam com que os preços dos produtos aumentem e corroam seu poder de compra.

