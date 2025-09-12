Topo

Notícias

Condenado, Bolsonaro ainda responde a outro processo no STF; entenda

12/09/2025 11h22

Nesse processo, o ex-presidente é investigado por enviar recursos, via Pix, para bancar a estadia do filho no exterior - em março, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob alegação de perseguição política. Em agosto, a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e o filho pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Sanções

O governo dos Estados Unidos anunciou, ao longo dos últimos meses, uma série de ações contra o Brasil e autoridades brasileiras, como o tarifaço de 50% contra importações de produtos do país, uma investigação comercial contra o Pix e sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky.

Trump e integrantes de seu governo afirmam que Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas" e que Moraes age contra a liberdade de expressão e empresas americanas que administram redes sociais.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

SAIBA MAIS-O que acontecerá com Bolsonaro depois de condenação por tentativa de golpe?

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico

Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Japão e duas pessoas ficam feridas

Após alta em julho, frete fica mais barato em agosto, aponta IFR

Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

Estudante da USP assassinada em abril recebe diploma póstumo de mestrado

Após protestos que deixaram mais de 50 mortos, Nepal deve ter governo interino

Trabalhadores sul-coreanos voltam para casa após serem detidos nos EUA em operação contra imigração

Autoridades encontram slogans antifascistas inscritos na munição do assassino de Kirk

'Cápsula do tempo pré-histórica': tesouro de 5 mil anos é achado em pântano