Condenação de Bolsonaro não mobiliza militância e deixa lacuna na direita

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos de cadeia sem discursos de apoio no Congresso. As ruas também estavam vazias.

O que aconteceu

O deputado Rogério Correia (PT-MG) tocou a música do plantão da Globo. Ele estava na CPMI do INSS e aproveitou o momento com os demais parlamentares de esquerda.

Os bolsonaristas permaneceram calados. Como se anestesiados estivessem, não reagiram ou protestaram. O coro de "mito, mito" que tantas vezes embalou o bate-boca da polarização não apareceu.

As ruas de Brasília também ficaram vazias. E assim permaneceram noite adentro. Ambulantes levaram bandeiras do Brasil, Israel e Estados Unidos para frente dos estúdios da Globo em Brasília. A militância não deu as caras. O estoque empacou.

Cerca de 50 pessoas foram orar na porta do condomínio de Bolsonaro depois da condenação Imagem: Amanda Freitas/UOL

Um pequeno grupo de apoiadores foi para o condomínio de Bolsonaro. A carreta diária que acaba no portão de entrada recebeu pouca gente, cerca de 50 pessoas oraram diante de uma faixa onde se lia "volta Bolsonaro".

A mobilização anêmica não significa a morte política de Jair Bolsonaro. Há meses, os bolsonaristas davam a batalha no STF como perdida. Mas especialistas ressaltam que o ex-presidente continuará com um papel relevante na direita porque permanece com uma fatia fiel do eleitorado brasileiro.

Prova disso é que Tarcísio de Freitas se fez presente nas redes sociais. "A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente. Seguiremos ao seu lado!"

Baixa adesão é diferente de pouco apoio

Mobilização popular é algo difícil de fazer. A afirmação é de Rafael Cortez, cientista político da Consultoria e professor na IDP. O especialista lembra que dezenas de milhares foram às ruas no 7 de Setembro. Acrescenta que o ex-presidente está em prisão domiciliar e tem a capacidade de comunicação e engajamento prejudicada.

A condenação de 27 anos não representa o esvaziamento de Bolsonaro. A avaliação é de Graziella Testa, doutora em ciência política e professora da Fundação Getúlio Vargas.

Ela lembra que Bolsonaro liderou a oposição a Lula nos últimos 5 anos. Neste período, construiu um eleitorado fiel na direita radical e sua substituição é não simples.

Ato bolsonarista na avenida Paulista no 7 de Setembro Imagem: Adriana Negreiros/UOL

Condenação tem consequências políticas

Graziella avalia que a sentença acelera a escolha do candidato da direita ao Planalto. A professora ressalta que é um processo delicado porque o sucessor precisa agradar dois públicos com visões distintas.

É preciso conversar com o eleitor radical. Esta fatia não tem tamanho para eleger um presidente, mas consegue inviabilizar um nome da direita.

Ao mesmo tempo, para ter chance de vitória eleitoral, é necessário atrair o eleitor da direita moderada. Graziella ressalta que muitas vezes estas pessoas concordam com a condenação de Bolsonaro.

As críticas de Eduardo dificultam articulações que manteriam o poder político do clã Bolsonaro Imagem: Mandel Ngan - 24.2.2024/AFP

Família dificulta bolsonarismo manter relevância

Rafael Cortez acredita que o protagonismo antipetista trocará de mãos ao longo do tempo. A substituição sobre quem vai rivalizar com o presidente Lula vai depender das decisões da família Bolsonaro.

O cientista político afirma que o processo será lento, mas mais rápido do que os bolsonaristas gostariam. O sucesso ou fracasso da oposição na corrida presidencial de 2026 vai determinar a velocidade da transição e os rumos da direita.

A relação causa e efeito parece contraditória. Cortez explica que a vitória da direita pode prejudicar o bolsonarismo porque a direita terá outro nome a presidente e esta pessoa se tornará a liderança deste campo político.

A derrota da oposição tem efeito contrário. O eleitorado pode entender que Jair Bolsonaro é o único político com capacidade de fazer frente a Lula.

Mas a saída mais segura seria a família Bolsonaro estar na chapa presidencial da direita. Seja Michelle ou algum dos filhos, o capital político do ex-presidente seria preservado em caso de vitória.

Ocorre que os filhos de Bolsonaro estão dificultando uma aliança. Eduardo e Carlos chamaram de "ratos" e de "oportunistas" os governadores que sonham com o Planalto.

Áudios liberados pelo STF mostraram Eduardo criticando Tarcísio. A falta de apreço por acordo pode inviabilizar acordos que preservam o capital político de Jair Bolsonaro e de seus herdeiros.