Caça da FAB que interceptou avião venezuelano já foi comprado por 15 países

Com velocidade de até 590 km/h e armamento que vai de metralhadoras a bombas guiadas, o A-29 Super Tucano foi o caça da FAB usado para interceptar o avião vindo da Venezuela carregado com drogas.

O que aconteceu

Interceptação na Amazônia envolveu avião vindo da Venezuela. No dia 10 de setembro, dois caças da FAB (Força Aérea Brasileira) perseguiram um bimotor carregado com cerca de 380 kg de skunk. O piloto desobedeceu às ordens e lançou a aeronave na represa de Balbina, em Presidente Figueiredo (AM). A Polícia Federal apreendeu a carga, mas o suspeito conseguiu fugir, segundo apuração da Folha de S.Paulo.

O modelo é um turboélice leve de ataque e treinamento avançado. Segundo dados da Embraer, o Super Tucano mede 11,38 metros de comprimento, 11,14 metros de envergadura e 3,97 metros de altura. Ele pode voar a até 590 km/h e tem autonomia superior a 1.500 km em missões com armamento e carga.

O alcance máximo em traslado é de 4.820 km. Esse índice, chamado de ferry, considera o voo em condições ideais, sem carga bélica e apenas com tanques extras de combustível. Em operação real, a capacidade de transporte chega a 1.550 kg de armamentos e equipamentos distribuídos nos cinco pontos externos de fixação.

Capacidade bélica

O Super Tucano tem armamento fixo e carga externa variada. O modelo sai de fábrica com duas metralhadoras calibre 12,7 mm nas asas. Além disso, pode transportar foguetes, bombas convencionais ou guiadas, tanques extras e mísseis ar-ar de curto alcance — projéteis usados em combates próximos, com alcance inferior a 30 km.

Cada avião pode carregar mais de uma tonelada e meia de armamentos. Segundo a Embraer, essa configuração permite ao A-29 cumprir tanto missões de interceptação e ataque leve quanto apoio aproximado a tropas em solo. A flexibilidade do armamento é um dos fatores que tornaram o Super Tucano atraente para forças aéreas de mais de 15 países.

O A-29 intercepta aeronaves de baixo desempenho. A Embraer informa que o modelo possui cockpit digital compatível com óculos de visão noturna, sensores eletro-ópticos, assentos ejetáveis e blindagem para proteger a tripulação. Também pode operar em pistas curtas, facilitando o uso em regiões remotas da Amazônia. Segundo a empresa, a frota mundial já acumula mais de 500 mil horas de voo, sendo cerca de 60 mil em combate.

O Super Tucano tem baixo custo e versatilidade. A empresa de defesa norte-americana Sierra Nevada Corporation, parceira da Embraer nos EUA, estima o custo por hora de voo em cerca de US$ 1.500 (R$ 8 mil), valor considerado inferior ao de caças supersônicos. Segundo a FAB, o modelo atua em missões de defesa aérea, apoio ao combate irregular, treinamento de pilotos e ações integradas de fronteira.

A FAB iniciou em 2025 a modernização de 68 Super Tucanos. O programa, batizado de A-29M, é estimado em R$ 2 bilhões, segundo publicações especializadas como a Revista Força Aérea e a Aero Magazine. Ele prevê a integração do caça com o F-39 Gripen e inclui telas panorâmicas digitais (WAD), capacetes com visores (HMD) e o datalink militar Link-BR2.

O Link-BR2 conecta aeronaves em rede. Trata-se de um sistema brasileiro de comunicação criptografada que integra caças e centros de comando em tempo real, permitindo compartilhar voz, imagens e dados de missão de forma segura.

Uso internacional

A parceria com a Sierra Nevada levou o Super Tucano aos EUA. A empresa de defesa, com sede em Nevada, atua junto à Embraer na produção do A-29 para a Força Aérea dos Estados Unidos e países aliados. Em Jacksonville, na Flórida, são montadas aeronaves destinadas a exportações financiadas pelo governo americano, em programas que destinaram caças ao Afeganistão, Líbano e Nigéria.

Mais de 15 países já compraram o Super Tucano. Em dezembro de 2024, o Ministério da Defesa de Portugal anunciou a compra de 12 aeronaves na versão A-29N, compatível com os padrões da OTAN. Em janeiro de 2025, a Força Aérea do Uruguai confirmou a compra de cinco unidades. Em setembro de 2025, o Panamá assinou contrato para receber quatro caças para o Serviço Nacional Aeronaval, segundo a revista Aviation Week.

Confira a fiicha técnica do A-29 Super Tucano:

Tipo: avião turboélice de ataque leve e treinamento avançado

avião turboélice de ataque leve e treinamento avançado Fabricante: Embraer Defesa & Segurança (Brasil), em parceria com Sierra Nevada Corporation (EUA)

Embraer Defesa & Segurança (Brasil), em parceria com Sierra Nevada Corporation (EUA) Velocidade máxima: cerca de 590 km/h

cerca de 590 km/h Autonomia em missão: superior a 1.500 km

superior a 1.500 km Alcance ferry: até 4.820 km com tanques externos (distância máxima em traslado, sem carga bélica)

até 4.820 km com tanques externos (distância máxima em traslado, sem carga bélica) Teto operacional: aproximadamente 10.600 m

aproximadamente 10.600 m Armamento fixo: 2 metralhadoras calibre 12,7 mm (uma em cada asa)

2 metralhadoras calibre 12,7 mm (uma em cada asa) Capacidade de carga externa: até 1.550 kg em cinco pontos de fixação para foguetes, bombas, mísseis ar-ar e tanques extras

até 1.550 kg em cinco pontos de fixação para foguetes, bombas, mísseis ar-ar e tanques extras Dimensões: 11,38 m de comprimento; 11,14 m de envergadura; 3,97 m de altura

11,38 m de comprimento; 11,14 m de envergadura; 3,97 m de altura Distância mínima de decolagem: cerca de 900 m

cerca de 900 m Distância mínima de pouso: cerca de 860 m

cerca de 860 m Tripulação: 1 ou 2 (piloto e instrutor/observador)

1 ou 2 (piloto e instrutor/observador) Primeiro voo: 1999

1999 Entrada em serviço na FAB: 2003

2003 Unidades encomendadas pela FAB: 99

99 Exportações: mais de 15 países (incluindo EUA, Colômbia, Afeganistão, Portugal, Uruguai e Panamá)