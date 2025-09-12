CMA conclui OPA da Santos Brasil por R$5,23 bi

Topo

12/09/2025 08h18

SÃO PAULO (Reuters) - A CMA Terminals concluiu na véspera o leilão da oferta pública de aquisição das ações da operadora de serviços portuários Santos Brasil ao preço de R$14,38, o que totalizou o valor de R$5,23 bilhões, em operação destinada à saída do segmento Novo Mercado da B3 e fechamento do capital.

A CMA comprou 363,56 milhões de ações da Santos Brasil, representativas de 42,07% do capital social, passando a controlar 93,07% da empresa, segundo fato relevante.

A liquidação financeira da OPA ocorrerá em 16 de setembro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

