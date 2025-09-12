Cid deve pedir retirada de tornozeleira e ser o primeiro condenado livre

A defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deve pedir hoje ainda a retirada de sua tornozeleira eletrônica e a suspensão das medidas cautelares impostas a ele. Com isso, o colaborador pode ser o primeiro dos condenados pela tentativa de golpe de Estado a ficar livre.

O que aconteceu

Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. A pena é a prevista no acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Primeira Turma do STF manteve por unanimidade o acordo de Mauro Cid. Com isso, o tenente-coronel deve pedir a imediata retirada de sua tornozeleira eletrônica, pois já teria cumprido os dois anos de pena que haviam sido definidos no acordo de colaboração assinado com a Polícia Federal e chancelado pelo Supremo.

Segundo apurou o UOL, para a defesa o tempo em que Cid ficou cumprindo as restrições já seria suficiente para extinguir sua pena. Defesa também deve pedir extinção da punibilidade dele ao STF. Este pedido, porém, só deverá ser avaliado ao final, depois de o Supremo publicar o acórdão e abrir os prazos para as defesas apresentarem embargos.

Acórdão da condenação ainda não foi publicado. Ainda assim, a defesa do colaborador entende que ele já cumpriu as condições para retirar a tornozeleira, pois ele já está há dois anos com o equipamento e deve formalizar o pedido ainda hoje.

Como fechou acordo de colaboração, Cid tem direito a benefícios. Ele foi o único a colaborar formalmente com as investigações, tendo relatado episódios que levaram à prisão preventiva do ex-ministro e general da reserva Braga Netto no ano passado e também que contribuíram para a denúncia da PGR que levou à condenação de Bolsonaro e sete aliados.

Ele já estava em casa, cumprindo um regime domiciliar. Na prática, ele já cumpriu os dois anos de prisão desde o início das investigações da tentativa de golpe, quando chegou a ser preso em 2023. Ele foi solto no mesmo ano, após fechar acordo de colaboração premiada, mas ficou sujeito a cautelares e condições negociadas com a PF, como o uso de tornozeleira e o recolhimento domiciliar noturno.

Cid pediu aposentadoria do Exército. O tenente-coronel já deu entrada no requerimento que solicita a quota compulsória de transferência para a reserva. Mesmo com a condenação de dois anos, que não o levará para a justiça militar, o pedido de Cid continua valendo e segue no Exército em análise.