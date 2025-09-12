China se vê em dilema de política monetária com iminência de corte nas taxas do Fed

Por Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - Enquanto o Federal Reserve dos EUA se prepara para um esperado corte na taxa de juros na próxima semana, o banco central da China provavelmente resistirá a um afrouxamento de curto prazo na política monetária conforme enfrenta um dilema: como sustentar uma economia fraca sem alimentar ainda mais um mercado de ações aquecido.

Os formuladores de política monetária chineses estão sob pressão para evitar uma desaceleração acentuada do crescimento que possa ameaçar os empregos e a estabilidade social, evitando ao mesmo tempo os erros de 2014-2015, quando a flexibilização agressiva das políticas e a mania dos investidores de varejo terminaram em um crash do mercado.

Um corte nas taxas do Fed poderia dar ao Banco Popular da China espaço para flexibilizar a política monetária sem correr o risco de fuga de capitais ou depreciação do iuan, mas especialistas e economistas dizem que o banco central pode esperar por sinais econômicos mais claros em vez de seguir imediatamente a medida dos EUA.

Os mercados financeiros esperam que o Fed reduza as taxas em 0,25 ponto percentual em sua reunião de 16 e 17 de setembro, com mais dois cortes prováveis até o final do ano. A taxa de referência tem se mantido estável em 4,25%-4,50% desde dezembro.

"A probabilidade de um corte na taxa de juros do Fed dará mais espaço para nossa política monetária, mas talvez não a sigamos necessariamente", disse uma pessoa envolvida nas discussões internas, que não quis se identificar devido à sensibilidade do assunto.

"Qualquer ação dependerá do estado da economia (chinesa). O mercado de ações está muito ativo no momento -- se reduzirmos as taxas, isso não seria como colocar mais lenha na fogueira?"

Ting Lu, economista-chefe para a China da Nomura, espera que o Banco Popular da China evite cortar as taxas imediatamente se a alta das ações persistir, para evitar alimentar uma bolha, mas disse que poderá fazer um modesto corte de 10 pontos-base nas próximas semanas se os mercados se corrigirem.

Até o momento, neste ano, o banco cortou sua taxa básica de juros em 10 pontos-base e reduziu o índice de reservas obrigatórias (RRR) dos bancos em 50 pontos-base, ambos anunciados em maio como parte de medidas de estímulo mais amplas.

"Embora a implementação de cortes de taxas de alto nível possa atiçar as chamas e inflar uma bolha no mercado de ações, não fazer nada corre o risco de piorar a desaceleração do crescimento", disse Lu em uma nota de pesquisa.

"Diante desse dilema, Pequim precisa agir com cautela nos próximos meses, e o BPOC pode relutar em seguir o Fed no corte das taxas em setembro."

AÇÕES EM ALTA VERSUS ECONOMIA EM BAIXA

Analistas continuam otimistas em relação às ações chinesas, observando que a alta é liderada por investidores institucionais, com os varejistas apenas começando a participar. As famílias chinesas, cautelosas em relação a gastos ou investimentos, possuem um recorde de 160 trilhões de iuanes (US$ 22,45 trilhões) em economias.

A segunda maior economia do mundo tem sido prejudicada por uma desaceleração prolongada, conforme os avanços em inovação tecnológica e manufatura não compensaram totalmente os declínios nos setores tradicionais, alimentando o aumento das pressões sobre o emprego.

Dados recentes sugerem que é improvável que a maré mude em breve: Em julho, o crescimento da produção das fábricas atingiu o nível mais baixo em oito meses, as vendas no varejo caíram e os novos empréstimos em iuanes se contraíram pela primeira vez em 20 anos.

As exportações desaceleraram em agosto, à medida que o impulso da trégua tarifária dos EUA diminuiu, alimentando os pedidos de mais estímulo fiscal. Com a divulgação dos principais dados de agosto, alguns analistas esperam novos planos de gastos e apoio à habitação.

A economia cresceu 5,2% no segundo trimestre, ajudada por estímulos e por uma trégua tarifária com os EUA. Isso sugere que um crescimento abaixo de 5% no terceiro e quarto trimestres ainda poderia atingir a meta de 2025, aliviando a pressão por estímulos agressivos. Mas os formuladores de políticas devem se proteger contra qualquer desaceleração acentuada que possa ameaçar os empregos.

Antes da pandemia da Covid-19, a economia da China cresceu a um ritmo médio anual de 6,7% no período de 2015 a 2019, de acordo com dados do governo.

"Dois meses de dados fracos podem levar Pequim a implementar novas medidas de mini-estímulo, especialmente para o setor imobiliário", disse Larry Hu, economista-chefe da Macquarie para a China. "A política fiscal, que tem sido menos favorável recentemente, também pode ser intensificada."

REDUÇÃO MODERADA

Até o momento, neste ano, o Banco Popular da China tem flexibilizado a política monetária menos do que o esperado, em parte devido a uma trégua tarifária com os EUA que inicialmente impulsionou as exportações. Mas o equilíbrio está se tornando ainda mais precário, com riscos maiores para a economia e os mercados da China.

O Banco Popular da China tem desempenhado um papel fundamental no apoio ao mercado de ações, usando ferramentas direcionadas, como esquemas de swap e programas de empréstimo, para fornecer às instituições liquidez para a compra de ações.

As autoridades esperam que o aumento das ações ajude a reparar os balanços patrimoniais das famílias prejudicados pela crise imobiliária e impulsione o consumo e a economia em geral. Entretanto, os analistas alertam que os benefícios econômicos dos preços mais altos das ações continuam limitados.

A taxa de política monetária está agora em uma baixa recorde de 1,4%, 115 pontos-base a menos desde o início da guerra comercial entre os EUA e a China em 2018. A RRR média ponderada foi reduzida de quase 15% para 6,2%, também um recorde de baixa.

"Ao contrário dos EUA, a China vem afrouxando continuamente a política monetária, de modo que o espaço para novos cortes é muito limitado", disse um segundo especialista.