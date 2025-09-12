Topo

China: importação de frango deve cair 7% em 2026, informa USDA em Pequim

12/09/2025 09h05

São Paulo, 12 - As importações chinesas de carne de frango devem somar 400 mil toneladas em 2026, de acordo com relatório do escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. O volume é 7% inferior às 430 mil toneladas estimadas para 2025. A projeção não inclui pés de frango. Segundo a agência, embora a demanda dos segmentos de foodservice e processamento possa permanecer estável, restrições aos principais fornecedores continuarão limitando os volumes totais de importação.Após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul, em maio, o governo chinês suspendeu todas as compras de carne de frango proveniente do Brasil. Além disso, há restrições ao frango da maioria dos Estados norte-americanos, também devido à gripe aviária. Normalmente, o Brasil fornece mais da metade da carne de frango importada pela China, de acordo com o USDA. Os EUA também são um dos maiores fornecedores.Segundo a representação do USDA em Pequim, a produção de carne de frango na China em 2026 deve aumentar 3% em relação a 2025, para 16,7 milhões de toneladas. O consumo doméstico deve crescer 2%, para 16 milhões de toneladas em 2026, disse a agência.

