Topo

Notícias

China denuncia passagem de navios militares de EUA e Reino Unido no Estreito de Taiwan

12/09/2025 23h35

Pequim denunciou o tráfego de navios militares americanos e britânicos pelo Estreito de Taiwan na sexta-feira (12), pouco depois de anunciar que seu novo porta-aviões também transitou por essa sensível passagem marítima. 

A China reivindica Taiwan e considera o estreito que os separa -- uma das rotas marítimas mais transitadas do mundo -- parte de seu território.

Também na sexta-feira, o novo porta-aviões chinês Fujian navegou nesse local como parte de um teste antes de sua entrada em serviço.

"Em 12 de setembro, o contratorpedeiro americano Higgins e a fragata britânica Richmond transitaram pelo Estreito de Taiwan, causando incômodo e perturbações", declarou em comunicado o coronel Shi Yi, porta-voz do Comando Oriental do Exército chinês.

Em resposta, o Exército chinês "organizou forças navais e aéreas para rastrear e monitorar sua passagem", acrescentou, ao advertir que essas ações "minam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan".

Os Estados Unidos e o Reino Unido, bem como muitos outros países, consideram esta via navegável de aproximadamente 150 km de largura como águas internacionais abertas.

Nos últimos anos, Pequim vem aumentando sua pressão militar, econômica e diplomática sobre Taiwan e não descarta o uso da força para, em algum momento, tomar o controle da ilha.

O Exército taiwanês tem registrado a presença crescente de embarcações, drones e aeronaves militares chinesas em seu território, assim como de exercícios militares em larga escala.

aas/roc/ag/atm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

China denuncia passagem de navios militares de EUA e Reino Unido no Estreito de Taiwan

Caio Bonfim conquista prata mundial na marcha atlética de 35km em Tóquio

Caio Bonfim conquista prata mundial na marcha atlética de 35km

'Não vou deixar o legado dele morrer', diz viúva de Charlie Kirk

O que evitou tragédia após descarrilamento da Linha 4-Amarela, segundo a concessionária

Criança de 2 anos morre atropelada dentro de garagem de ônibus em SP

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16

Nos EUA, ministro de Taiwan adverte sobre "efeito dominó" se China tomar a ilha

Kim, da Coreia do Norte, diz que país vai apresentar sua política nuclear na próxima reunião do partido

Anthony Martial assina com Monterrey de Sergio Ramos

Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol