Topo

Notícias

China alerta México por plano de impor tarifas e ameaça com retaliação

Cingapura

12/09/2025 13h06

A China alertou o México "a pensar duas vezes" antes de seguir adiante com planos de elevar tarifas que poderão prejudicar fabricantes de automóveis chineses, ameaçando adotar medidas retaliatórias. "Em um momento em que o abuso de tarifas pelos EUA gerou ampla oposição global, os países devem fortalecer a comunicação e a coordenação para salvaguardar conjuntamente o livre comércio e o multilateralismo, em vez de sacrificar os interesses de terceiros por motivo de coerção", disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, em comunicado divulgado na noite da quinta-feira, 11.

Segundo o porta-voz, eventuais aumentos unilaterais de tarifas pelo México serão vistos como uma forma de apaziguar os EUA e levarão a medidas de retaliação.

Nesta semana, o México anunciou planos de elevar tarifas sobre importações de produtos cruciais de países com os quais não tem acordo comercial, como parte de uma estratégia para fortalecer a produção doméstica e substituir importações da Ásia. Se aprovada, a proposta afetaria cerca de US$ 52 bilhões em importações, incluindo automóveis, aço, têxteis, brinquedos, eletrodomésticos e calçados, de acordo com o governo mexicano.

Entre países que não têm acordo com o México, a China se destaca como um dos maiores exportadores. O México é um grande consumidor de carros chineses, que respondem por cerca de um quinto das vendas locais de veículos novos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Animal mais feliz: conheça o Quokka, marsupial que está sempre sorrindo

Exportadores dos EUA reportam vendas de 22 mil t de óleo de soja à Coreia do Sul

Otan lança "sentinela" para reforçar seu flanco leste, diz secretário-geral

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF