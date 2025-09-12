China alerta México por plano de impor tarifas e ameaça com retaliação

A China alertou o México "a pensar duas vezes" antes de seguir adiante com planos de elevar tarifas que poderão prejudicar fabricantes de automóveis chineses, ameaçando adotar medidas retaliatórias. "Em um momento em que o abuso de tarifas pelos EUA gerou ampla oposição global, os países devem fortalecer a comunicação e a coordenação para salvaguardar conjuntamente o livre comércio e o multilateralismo, em vez de sacrificar os interesses de terceiros por motivo de coerção", disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, em comunicado divulgado na noite da quinta-feira, 11.

Segundo o porta-voz, eventuais aumentos unilaterais de tarifas pelo México serão vistos como uma forma de apaziguar os EUA e levarão a medidas de retaliação.

Nesta semana, o México anunciou planos de elevar tarifas sobre importações de produtos cruciais de países com os quais não tem acordo comercial, como parte de uma estratégia para fortalecer a produção doméstica e substituir importações da Ásia. Se aprovada, a proposta afetaria cerca de US$ 52 bilhões em importações, incluindo automóveis, aço, têxteis, brinquedos, eletrodomésticos e calçados, de acordo com o governo mexicano.

Entre países que não têm acordo com o México, a China se destaca como um dos maiores exportadores. O México é um grande consumidor de carros chineses, que respondem por cerca de um quinto das vendas locais de veículos novos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado