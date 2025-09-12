Topo

Notícias

Chacina em Santa Catarina: libanês mata mulher, enteados e fere sogra

12/09/2025 12h28

Um libanês matou a mulher, dois enteados e ainda feriu a sogra na quinta-feira, 11, durante uma chacina cometida na casa da família em Joinville, município de Santa Catarina. Ele cometeu suicídio em seguida.

O caso ainda segue sob investigação por meio da Polícia Civil do Estado para esclarecimentos de todos os fatos, incluindo a motivação do crime. O Hospital Municipal São José informa que a sogra do autor do crime permanece internada e o estado de saúde é considerado grave.

