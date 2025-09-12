Topo

Notícias

Investimentos em mídia no Brasil alcançam R$ 11,9 bi no 1º semestre de 2025

do UOL

Renato Pezzotti

Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)

12/09/2025 08h01

Os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a R$ 11,93 bilhões no 1º semestre deste ano, segundo o estudo Cenp-Meios, produzido pelo Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário). Os números cresceram 12,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Os desembolsos em internet continuam à frente, em números absolutos, do que os realizados em TV aberta - veja, abaixo, a tabela completa.

Os dados são do levantamento realizado com 327 agências brasileiras que reportaram sua movimentação ao Cenp. O sistema conta com verificação independente da KPMG.

Confira como ficou dividido o investimento publicitário no 1º semestre de 2025:

  • Internet: R$ 4,80 bilhão (40,2% do total)
  • Televisão aberta: R$ 3,98 bilhões (33,3% do total)
  • Mídia exterior: R$ 1,42 bilhão (11,9% do total)
  • Televisão por assinatura: R$ 1,05 bilhão (9% do total)
  • Rádio: R$ 444 milhões (3,7% do total)
  • Jornal: R$ 157 milhões (1,3% do total)
  • Revista: R$ 32,8 milhões (0,3% do total)
  • Cinema: R$ 33,0 milhões (0,3% do total)
  • Total: R$ 11,93 bilhões

Os resultados demonstram a vitalidade da publicidade brasileira. Isso reforça o papel estratégico do setor como motor da economia e como um vínculo de confiança que conecta marcas, veículos, elos digitais e consumidores.
Luiz Lara, presidente do Cenp

mel - Divulgação - Divulgação
Melissa Vogel assumirá posto de Luiz Lara como presidente do Cenp no ano que vem
Imagem: Divulgação

Entidade terá novo comando em 2026

O Cenp, aliás, terá novo comando a partir de 2026: depois de dois mandatos seguidos, Luiz Lara, que também é chairman da Lew'LaraTBWA, deixará a presidência da entidade em março de 2026. Melissa Vogel, ex-presidente da Kantar e do IAB Brasil, assumirá seu posto e será a primeira mulher a presidir o conselho - seu nome ainda deverá ser submetido ao Conselho Superior da entidade.

Insights do Brand Disruption 2025

Os números foram divulgados nesta semana, a mesma do AdTech & Branding 2025, um dos maiores eventos de publicidade digital do país, realizado pelo IAB Brasil.

A entidade aproveitou o evento, que aconteceu em São Paulo, para divulgar a edição deste ano do Brand Disruption, estudo que reúne cases, dados e projeções sobre creator economy, vídeo digital, áudio digital, DOOH e retail media. O foco do relatório deste ano é mostrar como as ferramentas de inteligência artificial têm impactado a publicidade digital.

Segundo o documento, 98% dos influenciadores e criadores de conteúdo utilizam a tecnologia como suporte criativo ? além disso, mais de um terço deles recorrem às ferramentas de IA para geração de ideias.

O relatório também aponta que nos EUA, 22% dos anúncios em vídeo em 2024 já eram produzidos ou ajustados por IA, proporção que deve chegar a quase 40% até 2026.

Além disso, o vídeo segue como recurso essencial na jornada de compra: mais de 70% dos consumidores pesquisam em canais digitais antes de adquirir um produto e, entre eles, 55% utilizam o formato como ferramenta de decisão.

Campanha da semana

Viu essas?

Conar I
As redes sociais da Meta (Facebook e Instagram) passarão a fazer parte do Conar (o Conselho de Autorregulamentação Publicitária). Em comunicado, Conrado Leister, vice-presidente e diretor-geral da Meta no Brasil, ressaltou que o movimento 'reforça a relação de longa data entre a big tech e o Conar' e o 'compromisso com as boas práticas do mercado publicitário brasileiro'.

Conar II
Em outro movimento, o Conar também anunciou um acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão do Ministério da Fazenda. Com a parceria, a SPA espera 'identificar anúncios que infrinjam as regras' com agilidade, para facilitar a atuação da secretaria no combate às práticas ilegais em promoções comerciais e o combate mais efetivo aos sites ilegais.

Destaques da semana

Folha
Itaú demite cerca de mil funcionários após monitorar produtividade no home office Leia mais

Tilt
Clique, tempo e até o que você digita: como empresas fiscalizam home office Leia mais

TAB
A guerra de iFood, Rappi, 99Food e Keeta pelo mercado de delivery no Brasil Leia mais

Esporte
Novo patrocinador explica por que paga ao Flamengo R$ 270 milhões por ano Leia mais

Tilt
Apple melhora selfie, dá tapa no visual com iPhone Air e nem liga para IA Leia mais

Folha
Mercado de games tem tímida expansão em número de jogadores, diz pesquisa Leia mais

Economia
UOL contrata Daniela Lima Leia mais

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Líder do PL na Câmara diz que articula no STF para evitar que anistia seja barrada

Kremlin diz que negociações entre Rússia e Ucrânia estão paradas e acusa Europa de dificultá-las

Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

"Democracia brasileira segue ameaçada apesar de condenação de golpistas"

Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado após tiro

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Busca pelo assassino de Charlie Kirk entra no terceiro dia nos Estados Unidos

Defesa de Bolsonaro diz que penas são 'absurdamente excessivas'