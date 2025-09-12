Topo

Notícias

CDC dos EUA concederá bolsa de pesquisa sobre vacinas e autismo

12/09/2025 14h35

Por Ahmed Aboulenein e Robin Respaut

WASHINGTON (Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos pretende conceder ao Rensselaer Polytechnic Institute um contrato de fonte única para investigar a associação entre vacinas e a prevalência de autismo, segundo uma publicação no site do governo.

A publicação no site oficial do governo dos EUA para publicação e gerenciamento de oportunidades de contratação federal, SAM.gov, foi feita pelo Escritório de Serviços de Aquisição do CDC e foi publicada na noite de quinta-feira. Contratos de fonte única são aqueles emitidos sem um processo de licitação competitivo.

"O fornecedor tem a capacidade única de vincular crianças a grupos maternos usando bancos de dados proprietários e conjuntos de dados não identificados, permitindo análises estatísticas avançadas dentro do prazo do projeto", diz a publicação.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, o CDC e o RPI não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., promoveu durante anos uma teoria, contrária às evidências científicas, de que as vacinas infantis são a causa do autismo.

Kennedy prometeu um relatório para este mês que revelará novas informações sobre as causas do autismo. O relatório faz parte de um esforço mais amplo que visa identificar a causa envolvendo o CDC, bem como um estudo de US$50 milhões do Instituto Nacional de Saúde e uma iniciativa de dados envolvendo dados de reclamações do Medicare.

O trabalho anterior do RPI inclui um exame de sangue experimental para detectar autismo em crianças. Seus desenvolvedores afirmam que o teste pode detectar a doença em mais de 96% dos casos, acelerando o diagnóstico. Ele também conduziu um projeto sobre o uso de inteligência artificial para analisar dados sobre autismo.

Ambos foram liderados por Juergen Hahn, diretor do Centro Jackson de Biotecnologia e Estudos Interdisciplinares do RPI e professor do Departamento de Engenharia Biomédica. O aviso de contrato não informava quem lideraria o trabalho.

