Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou o protagonismo feminino na formulação de políticas públicas que garantem direitos e reduzem a desigualdade. A ministra também enfatizou a mobilização para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília, a partir do dia 29, e que contará com 91 delegadas eleitas pelo Maranhão.

"Promover esse momento de diálogo, comunicação e transparência é fundamental. O Ministério das Mulheres está aqui para acolher todas as mulheres, de todos os setores. Quem cuida das mulheres, cuida da sociedade. Essa é a nossa determinação: garantir às mulheres o seu protagonismo", afirmou.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cedeu imóveis para órgãos e entidades no estado, incluindo a Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp), o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e a Justiça Federal em Balsas; e implantou uma Cozinha Solidária em parceria com a organização Cidadania Contra a Fome.

O Ministério das Comunicações promoveu a distribuição de kits do Programa Brasil Antenado, para 46 cidades do Maranhão, e o do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) divulgou os principais resultados do Inventário Florestal Nacional referentes ao Maranhão.

Nos dois dias da caravana, foram realizadas cerca de 30 oficinas temáticas, dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional; dos Direitos Humanos e da Cidadania; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); da Saúde, e da Caixa.

Na abertura da Caravana Federativa, o governador do estado, Carlos Brandão, destacou a importância da parceria com o governo federal, parlamentares, movimentos sociais, sociedade civil organizada, gestores e representantes municipais e secretários de estado.

"Tenho a certeza de que, juntos, continuaremos transformando a realidade de milhares de maranhenses. Com a Caravana Federativa, o governo Lula resgatou o contato direto do governo federal com a população e, municipalista como a nossa gestão é, acreditamos integralmente nesta forma de governar. Esse movimento tem dado uma nova cara ao nosso país e somos parceiros dessa iniciativa exitosa, que já tem dado resultados impactantes por onde ela passa, desde a sua primeira edição", afirmou.

