Turista chilena é extorquida e compra camarão por R$ 400 em Copacabana

Ambulante foi preso na quarta-feira na praia de Copacabana após vender porção de camarão a R$ 400 - Operação Segurança Presente/Divulgação
12/09/2025 10h25

Um ambulante foi preso na praia de Copacabana, no Rio, após vender uma porção de camarão a R$ 400 para uma turista chilena.

Vítima procurou agentes da operação Segurança Presente para denunciar a extorsão do homem. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira.

Após buscas feitas pela Polícia Militar, o homem foi "rapidamente localizado e detido" pelos agentes que estavam na areia da praia. A prisão foi feita por agentes do 19º BPM e o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

Valor cobrado pela porção é "muito acima do praticado", afirmou governo do Rio. Apesar de não haver uma tabela para cobrança de ambulantes na praia, os R$ 400 equivalem a mais de oito vezes do que o preço praticado em alguns restaurantes da região.

O homem foi detido em flagrante por estelionato e o caso foi encaminhado à Justiça, informou a Polícia Civil. O UOL não teve acesso ao nome do suspeito e, por isso, não conseguiu até o momento saber se a prisão foi convertida após audiência de custódia. A defesa do homem também não foi encontrada, mas o espaço segue aberto para manifestação.

