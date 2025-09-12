Câmara autoriza a realização de concurso público

A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:

1) analista legislativo:

registro e redação;

processo legislativo e gestão;

comunicação social;

documentação e informação legislativa;

museólogo;

engenheiro;

médico.

1) técnico legislativo, nas atribuições:

policial legislativo federal;

assistente legislativo e administrativo.

A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-Geral da casa.