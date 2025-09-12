Câmara autoriza a realização de concurso público
A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:
1) analista legislativo:
- registro e redação;
- processo legislativo e gestão;
- comunicação social;
- documentação e informação legislativa;
- museólogo;
- engenheiro;
- médico.
1) técnico legislativo, nas atribuições:
- policial legislativo federal;
- assistente legislativo e administrativo.
A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-Geral da casa.