Topo

Notícias

"Caça às bruxas": Trump critica condenação de Bolsonaro e Rubio promete resposta dos EUA

12/09/2025 05h35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11), "terrível" e disse estar "muito insatisfeito". O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu resposta por parte dos EUA.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, com agências

Trump falou sobre o caso ao deixar a Casa Branca para embarcar para Nova York, onde deve assistir a um jogo de beisebol. O presidente dos Estados Unidos comparou a condenação de Bolsonaro aos processos judiciais que ele próprio enfrentou nos EUA.

"Achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil", afirmou.

A maioria da Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e outros sete réus nesta quinta-feira (11) por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

Perseguição política

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também prometeu uma resposta de Washington à decisão da Justiça brasileira. Em uma publicação na rede social X, ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguição política e disse que os Estados Unidos "responderão de forma adequada a essa caça às bruxas".

O Itamaraty reagiu e classificou o post como uma ameaça. Em uma mensagem no X, afirmou que o Brasil continuará defendendo sua democracia contra "agressões e tentativas de interferência". O Ministério das Relações Exteriores afirmou que "as instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo."

 

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, disse que espera novas sanções norte-americanas contra autoridades brasileiras. Segundo ele, "depois do julgamento de Bolsonaro, vai haver uma resposta firme com ações do governo dos EUA contra essa ditadura que está se instalando no Brasil".

Na última terça-feira (9), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia declarado que os Estados Unidos estão dispostos a "usar meios militares" para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", em referência ao julgamento no STF.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Príncipe Harry faz visita surpresa à Ucrânia

Inundações deixam 23 mortos na Indonésia

Londres inaugura espaço de exposição permanente sobre a vida de David Bowie

Relatório da ONU aponta deterioração dos direitos humanos na Coreia do Norte

Rússia e Belarus começam exercícios militares conjuntos sob o olhar inquieto da Otan

Polônia responde Trump: incursão de drones russos 'não foi um erro'

Ministro da Agricultura será candidato à liderança do partido que governa o Japão

"Julgamento histórico": imprensa europeia reage à condenação de Bolsonaro

"Caça às bruxas": Trump critica condenação de Bolsonaro e Rubio promete resposta dos EUA

Drones e exercícios russos elevam tensão nos países bálticos

STF condena militares pela 1ª vez a até 26 anos; STM pode tirar patentes