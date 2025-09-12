Brasil tem 8 milhões de empresas negativadas, diz Serasa

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil manteve em julho tendência de crescimento no número de empresas inadimplentes, atingindo 8 milhões de CNPJs, novo recorde, segundo a empresa de análise de dados de crédito Serasa Experian, divulgados nesta sexta-feira.

O número de empresas negativadas acumulou em julho sete meses de avanço, crescendo 16% sobre o verificado no mesmo período de 2024, segundo a companhia. Do volume total de CNPJ endividados, 7,6 milhões correspondem a pequenas e médias empresas.

O valor médio das dívidas também atingiu a máxima histórica da série, R$3.302,30 - com média de 7,3 dívidas por empreendimento, disse a Serasa. O valor total das dívidas soma R$193,40 bilhões, sendo R$174 bilhões de pequenas e médias empresas, afirmou.

"As empresas têm contraído dívidas cada vez mais altas, muito por conta do ambiente de juros elevados e a concessão de crédito mais criteriosa, o que deixa o ambiente mais restritivo para renegociações de dívidas e prazos", afirmou a economista Camila Abdelmalack, da Serasa Experian, em comunicado à imprensa.

"Observamos que o segundo semestre pode ser ainda mais crítico para os negócios, com as projeções de desaceleração na atividade econômica exercendo uma pressão ainda maior nos ganhos e na margem de lucro, principalmente para aquelas de menor porte", acrescentou.

A Serasa afirmou que o setor de “Serviços” concentrou a maior fatia dos CNPJs negativados em julho, respondendo por 54,1% do total. Na sequência, aparecem os segmentos de “Comércio” (33,7%) e “Indústria” (8,0%). As categorias agrupadas como “Outros”, que incluem empresas do ramo Financeiro e do Terceiro Setor, representaram 3,2%, enquanto o setor Primário completou a lista com 1,0%, afirmou a companhia.

O indicador mede a quantidade de empresas brasileiras que possuem pelo menos uma dívida vencida e não paga, apurada no último dia do mês de referência.

(Por Alberto Alerigi Jr.)