Topo

Notícias

Brasil tem 8 milhões de empresas negativadas, diz Serasa

12/09/2025 11h41

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil manteve em julho tendência de crescimento no número de empresas inadimplentes, atingindo 8 milhões de CNPJs, novo recorde, segundo a empresa de análise de dados de crédito Serasa Experian, divulgados nesta sexta-feira.

O número de empresas negativadas acumulou em julho sete meses de avanço, crescendo 16% sobre o verificado no mesmo período de 2024, segundo a companhia. Do volume total de CNPJ endividados, 7,6 milhões correspondem a pequenas e médias empresas.

O valor médio das dívidas também atingiu a máxima histórica da série, R$3.302,30 - com média de 7,3 dívidas por empreendimento, disse a Serasa. O valor total das dívidas soma R$193,40 bilhões, sendo R$174 bilhões de pequenas e médias empresas, afirmou.

"As empresas têm contraído dívidas cada vez mais altas, muito por conta do ambiente de juros elevados e a concessão de crédito mais criteriosa, o que deixa o ambiente mais restritivo para renegociações de dívidas e prazos", afirmou a economista Camila Abdelmalack, da Serasa Experian, em comunicado à imprensa.

"Observamos que o segundo semestre pode ser ainda mais crítico para os negócios, com as projeções de desaceleração na atividade econômica exercendo uma pressão ainda maior nos ganhos e na margem de lucro, principalmente para aquelas de menor porte", acrescentou.

A Serasa afirmou que o setor de “Serviços” concentrou a maior fatia dos CNPJs negativados em julho, respondendo por 54,1% do total. Na sequência, aparecem os segmentos de “Comércio” (33,7%) e “Indústria” (8,0%). As categorias agrupadas como “Outros”, que incluem empresas do ramo Financeiro e do Terceiro Setor, representaram 3,2%, enquanto o setor Primário completou a lista com 1,0%, afirmou a companhia.

O indicador mede a quantidade de empresas brasileiras que possuem pelo menos uma dívida vencida e não paga, apurada no último dia do mês de referência.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Israel intensifica ataques na Cidade de Gaza enquanto muitos moradores se recusam a sair

Rubio viajará a Israel no fim de semana para reforçar apoio dos EUA

Ata do julgamento que condenou Bolsonaro será homologada dia 23, diz STF

Pauta de videográficos

Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

Homem que matou gari 'usou' esposa delegada para enganar polícia, diz MP

Tyler Robinson: quem é jovem que confessou matar Charlie Kirk

BCR prevê safra recorde de milho na Argentina em 2025/26 e menor área de soja

Governador de Utah identifica o suposto assassino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

Juiz condena delegado de polícia a 19 anos de prisão por exigir propinas em cidade do MA

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda