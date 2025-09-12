Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após recordes em NY

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/09/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, um dia após Wall Street avançar a novos recordes na esteira de dados econômicos dos EUA que reforçaram expectativas de cortes nos juros básicos americanos.

O índice japonês Nikkei subiu 0,89% em Tóquio, a 44.768,12 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,54% em Seul, a 3.395,54 pontos, com ambos renovando máximas históricas, enquanto o Hang Seng registrou ganho de 1,16% em Hong Kong, a 26.388,16 pontos, e o Taiex garantiu alta de 1,03% em Taiwan, a 25.474,64 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanço de 0,68% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.864,90 pontos.

Destoando na região asiática, os mercados chineses tiveram perdas modestas, de 0,12% do Xangai Composto, a 3.870,60 pontos, e de 0,25% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.462,49 pontos.

Ontem (11), as bolsas de Nova York subiram a patamares inéditos de forma generalizada após dados de inflação e do mercado de trabalho dos EUA chancelarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortará juros não apenas na reunião de política monetária do próximo dia 17, como também em outubro e dezembro, para impulsionar a economia.

