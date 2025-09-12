Topo

Notícias

Bolsas da Ásia caem após nova máxima em uma década; Hong Kong toca máxima de 4 anos com otimismo sobre IA

12/09/2025 07h41

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As bolsas de valores chinesas recuaram nesta sexta-feira, depois de terem atingido um novo máximo em uma década, enquanto o renovado otimismo em relação à tecnologia de inteligência artificial levou as ações em Hong Kong a um pico de quatro anos.

No fechamento, o índice de Xangai .SSEC teve baixa de 0,1%, enquanto o índice CSI300 .CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, perdeu 0,6%, recuando ante o nível mais alto desde o início de 2022. O índice Hang Seng .HSI, de Hong Kong, subiu 1,2% e registrou uma alta semanal de 3,8%.

Ainda assim, os dois índices obtiveram um ganho semanal de 1,5% e 1,4%, respectivamente, recuperando da forte correção na semana de abertura de setembro, que foi desencadeada pela realização de lucros após o desfile militar da China.

Os investidores estão provavelmente realizando lucros temporariamente e aguardando sinais claros sobre macroeconomia, política e demais fundamentos, após uma corrida sólida desde junho", escreveu Laura Wang, estrategista do Morgan Stanley para a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, planeja reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e com funcionários de alto escalão de Pequim na próxima semana, em Madri, para continuar as negociações sobre questões comerciais, econômicas e de segurança nacional, informou a Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,89%, a 44.768 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,16%, a 26.388 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.870 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,57%, a 4.522 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,54%, a 3.395 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,03%, a 25.474 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,27%, a 4.344 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,68%, a 8.865 pontos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Líder do PL na Câmara diz que articula no STF para evitar que anistia seja barrada

Kremlin diz que negociações entre Rússia e Ucrânia estão paradas e acusa Europa de dificultá-las

Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

"Democracia brasileira segue ameaçada apesar de condenação de golpistas"

Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado após tiro

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Busca pelo assassino de Charlie Kirk entra no terceiro dia nos Estados Unidos

Defesa de Bolsonaro diz que penas são 'absurdamente excessivas'