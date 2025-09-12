Bolsas da Ásia caem após nova máxima em uma década; Hong Kong toca máxima de 4 anos com otimismo sobre IA

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As bolsas de valores chinesas recuaram nesta sexta-feira, depois de terem atingido um novo máximo em uma década, enquanto o renovado otimismo em relação à tecnologia de inteligência artificial levou as ações em Hong Kong a um pico de quatro anos.

No fechamento, o índice de Xangai .SSEC teve baixa de 0,1%, enquanto o índice CSI300 .CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, perdeu 0,6%, recuando ante o nível mais alto desde o início de 2022. O índice Hang Seng .HSI, de Hong Kong, subiu 1,2% e registrou uma alta semanal de 3,8%.

Ainda assim, os dois índices obtiveram um ganho semanal de 1,5% e 1,4%, respectivamente, recuperando da forte correção na semana de abertura de setembro, que foi desencadeada pela realização de lucros após o desfile militar da China.

Os investidores estão provavelmente realizando lucros temporariamente e aguardando sinais claros sobre macroeconomia, política e demais fundamentos, após uma corrida sólida desde junho", escreveu Laura Wang, estrategista do Morgan Stanley para a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, planeja reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e com funcionários de alto escalão de Pequim na próxima semana, em Madri, para continuar as negociações sobre questões comerciais, econômicas e de segurança nacional, informou a Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,89%, a 44.768 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,16%, a 26.388 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.870 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,57%, a 4.522 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,54%, a 3.395 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,03%, a 25.474 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,27%, a 4.344 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,68%, a 8.865 pontos.