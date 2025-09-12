Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário completo de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Organização dos pagamentos

O cronograma segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário.

Os depósitos são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para manter o Bolsa Família

Para garantir a continuidade do auxílio, é necessário cumprir algumas obrigações nas áreas de saúde e educação:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter em dia o calendário de vacinação definido pelo Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições - como vacinas atrasadas ou faltas escolares - pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial que as famílias fiquem atentas para evitar bloqueios nos repasses.