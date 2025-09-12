Topo

Boeing é alvo de multa de US$ 3,1 mi nos EUA por violação em porta

Washington

12/09/2025 16h24

A Boeing recebeu multas propostas de mais de US$ 3,1 milhões pela Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), órgão regulador dos Estados Unidos, por supostas violações relacionadas ao rompimento do plugue da porta de uma das suas aeronaves em janeiro de 2024.

A FAA afirmou que estava usando sua autoridade máxima de penalidade civil estatutária para multar a Boeing por violações de segurança que ocorreram de setembro de 2023 a fevereiro de 2024.

A organização identificou várias violações ao sistema de qualidade na fábrica da Boeing do modelo 737 em Renton, Washington, e na fábrica de seu subcontratado, Spirit AeroSystems, em Wichita, Kansas.

A FAA também disse que a Boeing apresentou duas aeronaves que não estavam em condições de voo e não seguiu o sistema de qualidade da FAA.

Além do rompimento da porta em um voo da Alaska Airlines no ano passado, a Boeing interferiu na independência dos oficiais de segurança, segundo a FAA.

Um funcionário da Boeing pressionou um membro da unidade de autorização da FAA para aprovar um avião 737-Max para que a empresa pudesse cumprir seu cronograma de entrega, mesmo após o representante ter atestado que o avião não estava em conformidade com os padrões, constatou a FAA.

A Boeing tem 30 dias após receber as cartas de penalidade para responder à FAA.

A FAA recusou-se a fornecer cópias das cartas detalhando as penalidades propostas para a Boeing.

As ações da Boeing cediam 1,52% às 16h06 (de Brasília) na Bolsa de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

