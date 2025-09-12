Bessent se reuniu com Rieder, da BlackRock, durante busca por próximo chair do Fed, diz fonte

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reuniu-se com o executivo da BlackRock Rick Rieder, em Nova York, nesta sexta-feira, enquanto o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, continua sua busca por um novo chair para o Federal Reserve, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Bessent já conversou com quatro dos 11 nomes da lista de candidatos do governo para substituir o chair do Fed, Jerome Powell, cujo mandato expira em maio, disse a fonte.

A Bloomberg noticiou pela primeira vez a reunião de Bessent com Rieder, CIO de renda fixa da BlackRock, e o considerou um candidato em ascensão para o cargo. Os dois se reuniram por duas horas e discutiram política monetária, a estrutura organizacional do Fed e a política regulatória, segundo a fonte.

Trump havia dito a repórteres na Casa Branca, há uma semana, que sua lista para o cargo incluía seu assessor Kevin Hassett, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o atual diretor do Fed Christopher Waller.

Na época, Trump disse que havia considerado Bessent para o cargo, mas ele recusou.

Bessent disse que se reunirá com os candidatos para reduzir a lista e apresentar a Trump uma seleção dos principais concorrentes.