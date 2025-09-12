BC vende US$1 bilhão em leilão de linha para rolagem
SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu a oferta total de US$1 bilhão em leilão de venda de dólares com compromisso de recompra realizado nesta manhã de sexta-feira, para rolagem do vencimento de outubro.
O BC realizou dois leilões de linha simultâneos com oferta total de US$1 bilhão -- o leilão A, com data de recompra para 03/02/2026, e o leilão B, com recompra em 03/03/2026.
No entanto, toda a oferta foi vendida por meio do leilão B. A taxa de corte do leilão foi de 5,211000% e apenas uma proposta foi aceita.
A operação de venda de dólares do BC será liquidada em 2 de outubro.
(Fabricio de Castro)