Autoridades encontram slogans antifascistas inscritos na munição do assassino de Kirk

12/09/2025 12h00

A munição deixada pelo suposto assassino do ativista conservador Charlie Kirk continha inscrições como "Ei, fascista, pegue!" e outros slogans antifascistas, anunciou nesta sexta-feira (12) o governador de Utah, onde o ataque ocorreu e o jovem foi preso. 

Tyler Robinson, um jovem do mesmo estado de Utah, havia se referido a Kirk nas redes sociais como "cheio de ódio". O jovem pegou a arma em um "local seguro" antes de agir, acrescentou o governador Spencer Cox.

Em outra das balas, podia-se ler "bella ciao" e em uma terceira "se você está lendo isso, é gay", explicou Cox. 

O suspeito, que se entregou às forças de ordem após ser convencido por um membro de sua família, apenas 33 horas após a tragédia, estava sendo interrogado, segundo o governador e o diretor do FBI, Kash Patel, presente na entrevista coletiva. 

Por enquanto, não se pode especular se o suposto agressor tem questões de saúde mental, informou o governador.

