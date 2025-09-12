Topo

Pai de homem que matou Charlie Kirk o entregou à polícia, diz Trump

FBI divulgou imagem de pessoa que estaria conectada ao ataque de Charlie Kirk - FBI
FBI divulgou imagem de pessoa que estaria conectada ao ataque de Charlie Kirk Imagem: FBI
Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 09h11

O autor do atentado contra o ativista Charlie Kirk em uma universidade de Utah foi preso pela polícia nos Estados Unidos, afirmou o presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Prisão foi confirmada hoje pelo presidente no programa Fox and Friends, da Fox News, mais de um dia após a caçada pelo suspeito. Até encontrar o autor, o FBI interrogou duas pessoas de interesse que não estavam ligadas ao crime.

"Alguém muito próximo a ele o reconheceu nas fotos", afirmou o presidente, afirmando que um familiar do suspeito o entregou. Segundo Trump, o pai do suspeito o reconheceu nas fotos e entrou em contato com um líder religioso, que buscou a polícia.

FBI confirmou prisão ao jornal The New York Times e disse que homem foi detido na noite de ontem. Segundo o jornal americano, a identidade do suspeito não foi divulgada porque as autoridades ainda estão em busca de provas e cumprindo mandados de busca.

Presidente afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou. O governador de Utah é Spencer Cox, do partido Republicano, mesma legenda de Trump.

Identidade do homem preso não foi divulgada até o momento. Trump afirmou que as informações cedidas por ele à imprensa são preliminares e dadas com base "no que ele estava ouvindo" de fontes ligadas ao caso.

FBI vai fazer comunicado sobre o assunto na manhã de hoje. A previsão é de que oficiais envolvidos no caso falem às 9h no horário local (10h no horário de Brasília).

Fotos e um vídeo do suspeito foram divulgados pelo FBI antes da prisão. A princípio, o órgão disse que tentaria identificar o homem por meios próprios, divulgando as imagens à imprensa somente se não conseguissem determinar quem era o homem.

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas foram analisadas pela equipe forense e ajudaram na identificação do suspeito.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

