Topo

Notícias

Assembleia Geral da ONU apoia um futuro Estado palestino, mas sem o Hamas

12/09/2025 11h58

A Assembleia Geral da ONU adotou, nesta sexta-feira (12), a "Declaração de Nova York", que visa dar um novo impulso à solução de dois Estados para Israel e Palestina, mas exclui inequivocamente a participação do Hamas. 

O texto, aprovado por 142 votos a favor, 10 contra (incluindo Israel e Estados Unidos) e 12 abstenções, condena o movimento islamista palestino Hamas, cujo ataque sem precedentes ao território israelense em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra em Gaza, e exige que o grupo deponha as armas.

abd/eml/ad/nn/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Estudante é preso pela PF por suspeita de ameaçar matar Nikolas Ferreira

Estudante da USP assassinada em abril recebe diploma póstumo de mestrado

Após protestos que deixaram mais de 50 mortos, Nepal deve ter governo interino

Trabalhadores sul-coreanos voltam para casa após serem detidos nos EUA em operação contra imigração

Autoridades encontram slogans antifascistas inscritos na munição do assassino de Kirk

'Cápsula do tempo pré-histórica': tesouro de 5 mil anos é achado em pântano

Novas drogas circulam no Brasil; uma delas 25 vezes mais forte que fentanil

Assembleia Geral da ONU apoia um futuro Estado palestino, mas sem o Hamas

Raiva da direita dos EUA aumenta à medida que assassinato de Kirk alimenta pedidos por vingança

Polícia da Costa Rica detém suspeitos do assassinato de militar nicaraguense

Assembleia Geral da ONU votará sobre um Estado palestino sem Hamas