Assembleia Geral da ONU apoia um futuro Estado palestino, mas sem o Hamas

A Assembleia Geral da ONU adotou, nesta sexta-feira (12), a "Declaração de Nova York", que visa dar um novo impulso à solução de dois Estados para Israel e Palestina, mas exclui inequivocamente a participação do Hamas.

O texto, aprovado por 142 votos a favor, 10 contra (incluindo Israel e Estados Unidos) e 12 abstenções, condena o movimento islamista palestino Hamas, cujo ataque sem precedentes ao território israelense em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra em Gaza, e exige que o grupo deponha as armas.

abd/eml/ad/nn/aa

© Agence France-Presse